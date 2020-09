Mais do que nunca, vivemos rodeados de tecnologia e em constante evolução. Telemóveis, computadores, tablets e televisões são apenas alguns dos dispositivos com que estamos em contacto diariamente. Mas, em altura de abundância, a complementaridade é uma característica cada vez mais procurada.

Para responder a esta necessidade, há um equipamento com a capacidade de agregar todas estas funções e de cumprir todos os requisitos ao nível do entretenimento e do acesso à tecnologia e informação: a Box Android TV do MEO.

A box vem com Sistema Operativo Android TV 10, qualidade de imagem 4K, som Dolby Digital Plus e WiFi para uma experiência de televisão que se quer cada vez melhor.

Muito mais do que uma simples box de televisão

Ainda que garanta o típico serviço de canais de televisão, a Box Android TV do MEO propõe-se a elevar a fasquia. O comando de grande precisão com ligação Bluetooth permite controlar o equipamento sem necessidade de apontar para a box. Os clássicos botões de mudança de canal, P+ e P-, foram substituídos pelo cursor, que permite mudar de canal de forma rápida e prática, clicando para a direita ou esquerda, dando as boas-vindas a uma experiência de TV mais rápida, intuitiva e personalizada.

O menu que dá acesso às principais categorias – “Para Si”, “Gravações”, “Videoclube”, “Cliente”, “Definições” e “Pesquisa” – é também a porta de entrada para o mundo do entretenimento ao mais alto nível. Vai poder assistir aos canais em direto, retomar programas deixados a meio e descobrir novas formas de passar o seu tempo livre.

O seu estado de espírito pede uma tarde de séries? Ou quer organizar uma noite de filmes de comédia em família? A pesquisa por temáticas torna a navegação mais rápida e fluida. Vai ser possível mudar de canal sem sair da emissão – e escolher entre as várias categorias – Filmes, Séries, Desporto ou Infantil – para aceder a todos os conteúdos que estão a passar na TV, agrupados por temáticas.

A Box Android TV possui ainda várias áreas personalizadas que se adaptam aos seus gostos e que moldam as sugestões apresentadas de acordo com aquilo que vê. Quer seja no separador “Recomendado Para Si” ou no “Tendências”, vai poder descobrir coisas novas de acordo com aquilo que mais vê em casa ou consoante aquilo que é mais procurado no mundo da TV do MEO.

Se quiser optar pela subscrição de um canal premium, o processo é simples. Na categoria “Cliente” pode escolher o canal pretendido e o acesso a todos os canais subscritos estará garantido quando estiver a ver a TV do MEO através da Box Android TV.

À experiência de TV junta-se ainda o ecossistema Android. Aqui, o entretenimento não tem fim, uma vez que a Box Android TV dá igualmente acesso ao mundo das apps e disponibiliza também os serviços no Google Play.

O aparelho ajuda ainda a interligar todos os dispositivos. Se estiver a ver algo que queira partilhar com toda a família, como vídeos ou fotografias, a Box Android TV do MEO permite ver conteúdos do smartphone ou tablet no ecrã da televisão. Para além disso, possui ainda uma ligação por WiFi Dual Band AC (ou por cabo Ethernet), podendo desempenhar a função de router.

Com a nova Box Android TV, os clientes MEO passam a ter acesso ao melhor entretenimento, numa experiência de TV única e inovadora.