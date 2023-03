Primeira pergunta: O que é Generative AI? É uma área da inteligência artificial (IA) em rápido crescimento que se concentra na criação de dados e conteúdos, em vez de simplesmente analisá-los. Tem o potencial de transformar a forma como interagimos com as máquinas e como as máquinas interagem umas com as outras.

O Generative AI permite aos computadores gerar novas ideias, produtos, serviços ou mesmo negócios inteiros. A capacidade desta tecnologia de criar nova informação torna-a uma ferramenta poderosa para empresas e organizações. Pode ser usada para gerar conteúdos únicos como imagens, vídeos, texto e áudio, que depois podem ser rentabilizados numa variedade de meios diferentes, incluíndo websites, blogs, redes sociais e até aplicações interativas.

Em janeiro deste ano, a Sifted afirmava que já existiam +135 startups a trabalhar neste espaço na Europa que, em conjunto, já tinham levantado +800 milhões de dólares em investimento.

Veed.io (Sede: Londres | Investimento: $35MM)

Veed.io é uma plataforma de edição de vídeo online. A sua plataforma alimentada por IA oferece uma gama de funcionalidades, desde a edição automática de vídeo até à edição sofisticada de áudio. Com a ajuda da IA, a Veed.io pode detetar as melhores imagens, editá-las em conjunto e adicionar efeitos especiais para criar vídeos profissionais em minutos. Também fornecem ferramentas alimentadas por IA que permitem aos utilizadores adicionar facilmente texto e gráficos aos seus vídeos, assim como outras funcionalidades, tais como transições, música e efeitos especiais. Também é possível ter alguma customização, mudando as cores, fontes e layouts. Adicionalmente, podes adicionar narração de voz e legendas, tornando o vídeo mais envolvente.

Uizard.io (Sede: Copenhaga | Investimento: $18MM)

Uizard Technologies é uma startup que está a revolucionar a forma como as pessoas desenham protótipos e constroem produtos digitais. A missão da empresa é tornar o design e desenvolvimento acessível a todos, independentemente da sua formação técnica ou experiência. A Uizard Technologies é construída em torno de um conjunto de ferramentas AI que permitem aos utilizadores transformar rapidamente ideias em realidade, sem terem de aprender linguagens de codificação complexas. Com a Uizard, os utilizadores podem desenhar e fazer protótipos das suas ideias, e depois transformá-las num produto totalmente funcional com alguns cliques. Com uma interface simples de arrastar e largar, os utilizadores podem criar rapidamente protótipos interativos que podem ser testados e partilhados com outros.

Synthesia (Sede: Londres | Investimento: $66MM)

A Synthesia é uma plataforma de geração de vídeo que utiliza AI para criar vídeos personalizados em grande escala. A plataforma utiliza uma combinação de processamento de linguagem natural e visão computacional para criar vídeos que apresentam avatares realistas falando e realizando ações com base no guião e preferências do utilizador. O avatar pode inclusive ter o aspeto físico e tipo de voz que o utilizador deseja e ser adaptado ao propósito a que se destina o vídeo, desde uma campanha de marketing a uma apresentação a investidores.

Adverity (Sede: Viena | Investimento: $170MM)

A Adverity é uma plataforma de inteligência de dados de marketing na cloud que ajuda empresas a analisar e otimizar o seu desempenho de marketing, com recursos de agregação, transformação e visualização de dados. Este permitem que os utilizadores obtenham insights sobre as suas campanhas e que tomem decisões com base nos dados recolhidos. O "Data Science Module" é a ferramenta de generative AI da Adverity que automatiza a criação de modelos de previsão e deteção de anomalias.

Ultimate.ai (Sede: Berlim | Investimento: $34MM)

É uma plataforma de automação de atendimento ao cliente baseada em AI que utiliza o processamento de linguagem natural para otimizar as conversas de suporte ao cliente em vários canais incluindo e-mail, chat, redes sociais e telefone. Foi pensada para ajudar empresas a escalar as suas operações, reduzir o tempo de resposta e melhorar a experiência geral do cliente. Uma das funcionalidades principais é um chatbot que pode lidar com tarefas rotineiras e repetitivas, responder a perguntas frequentes e fornecer suporte básico.

PolyAI (Sede: Londres | Investimento: $68MM)

É uma empresa que fornece uma plataforma de AI conversacional para empresas construírem e implementarem chatbots e assistentes de voz. Com as ferramentas da PolyAI, os clientes podem criar assistentes inteligentes com capacidade para conversar com utilizadores de forma natural e semelhante à humana. A tecnologia ajuda a que empresas poupem tempo e dinheiro com atendimento ao cliente e permite também a análise de sentimento e reconhecimento de intenções, deixando que as mesmas compreendam melhor as necessidades dos seus clientes.

Papercup (Sede: Londres | Investimento: $34MM)

A Papercup é uma plataforma para criar dobragens sintéticas em conteúdos de media. A plataforma utiliza AI para criar vozes humanas realistas que são utilizadas em vídeos, audiobooks, podcast, entre outros. A empresa utiliza modelos de aprendizagem que reconhecem nuance em termos de tom, ritmo e entoação, o que permite que os vídeos tenham dobragens expressivas e "quase" naturais, numa diversidade de idiomas. A principal proposta de valor é a redução de custos tornando todo o processo de produção de media mais eficiente em comparação com dublagens tradicionais.

Stability.ai (Sede: Londres | Investimento: $99MM)

É uma plataforma open-source para generative AI, com uma comunidade de mais de 140 mil developers distribuídos pelo mundo. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de modelos que possam avançar a investigação em áreas como imagem, linguagem, código, vídeo, design, biotech, entre outras. O modelo mais recente a ganhar alguma popularidade foi o Stable Diffusion, um modelo texto-para-imagem que abriu uma série de portas naquilo que é o potencial criativo de pedir "Robert De Niro como um Jedi" e a tecnologia ser capaz de gerar precisamente essa imagem.

Disclaimer: não são europeias, mas obrigado ChatGPT e Dall-E para o desenvolvimento e apoio gráfico deste texto.