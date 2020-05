O setor dos eventos, representado por mais de 26 milhões de profissionais em todo o mundo, está a enfrentar fortes dificuldades. Com as restrições impostas pelos governos em prol da saúde pública e a incerteza perante um futuro, tanto no curto como no longo prazo, muitos organizadores de eventos não tiveram outra opção senão cancelar, adiar ou transformar os eventos presenciais em experiências digitais.

Muitos responsáveis ​​por empresas de eventos terão a difícil tarefa de explorar novas vias de receita para complementar as tradicionais. Em primeiro lugar, têm de lidar com a fase em que nos encontramos, na qual ainda existem sérias preocupações com a propagação do vírus. Depois, devem antecipar uma mudança nas necessidades dos indivíduos quando as restrições forem gradualmente levantadas. Não esquecendo que a realização de eventos num mundo pós-COVID-19 exigirá grandes ajustes relacionados com o saneamento, desinfeção, análise térmica e distanciamento social.

Com milhões de pessoas em quarentena um pouco por todo o mundo e crescentes preocupações com o distanciamento social, a solução mais viável para evitar o cancelamento de eventos e minimizar as perdas advindas desta decisão é realizá-los através de plataformas digitais. Esta tendência já está a ser amplamente adotada por empresas de todos os setores e os seguintes dados comprovam-no. De acordo com a Eventbrite, os eventos online focados em negócios aumentaram 1,100% em abril deste ano. Também a ferramenta de transmissão de vídeo Socialive viu as suas receitas crescer 146% em março.

Com tantos eventos a cair no esquecimento tão rápido quanto a propagação do vírus, muitos organizadores uniram esforços para proporcionar experiências online que dupliquem a realidade. A Rockwell Automation, uma empresa de soluções de automação industrial, lançou uma série de eventos gratuitos online chamados VirtualConnect. Estes eventos espelham ao máximo as características de uma feira física. O visitante clica no local onde quer ir e é imediatamente transportado para lá, quer seja o salão principal, a sala com stands para exposição de produtos e serviços ou a sala dedicada a palestras online e conversas informais com os outros participantes.

Também a Collision, uma grande conferência tecnológica no Canadá criada pela mesma equipa do Web Summit, optou por um formato online para substituir o evento presencial. Agora com o nome de Collision from Home, o evento dará a oportunidade aos participantes de assistir a conversas ao vivo de CEOs de empresas tecnológicas, formuladores de políticas internacionais e figuras culturais globais. Podem também conversar e conectar-se com algumas das empresas e startups mais influentes do mundo através da aplicação com o mesmo nome, Collision from Home. Nesta conferência, 59 startups portuguesas, no âmbito do programa Road to Web Summit da Startup Portugal, irão tirar o máximo partido do evento no conforto das suas casas.