Bill Gates deu o leme da Microsoft a Steven Ballmer.

Jeff Bezos entregou a liderança da Amazon a Andy Jassy.

Larry Page e Sergei Brin passaram a pasta da Alphabet a Sundar Pichai.

Agora é a vez de Reed Hastings sair de cena e dar a vez a outro.

O ex-professor de Matemática já teve um impacto suficientemente grande na nossa vida para estar na mesma categoria que os nomes anteriores. A Netflix é a principal plataforma de streaming no mundo inteiro, conta atualmente com 231 milhões de subscritores e mudou para sempre a forma como consumimos filmes e séries.

Segundo reza a lenda, Hastings teve a ideia de criar a Netflix em 1997 depois de acumular uma dívida grande na Blockbuster (empresa que dominava o mercado do aluguer de DVDs) e pensar que todo o processo seria mais fácil se funcionasse como uma subscrição de ginásio com uma prestação mensal.

Daí para a frente, o sucesso da Netflix foi o resultado de fazer a coisa certa no timing certo mesmo quando nada indicava para tal.

No auge das dotcom, em vez de apostar logo no digital e no streaming, montou uma rede de distribuição com os Correios dos EUA, tendo apenas uma landing page para recolher pedidos de DVDs, que eram depois entregues no espaço de dois dias nos envelopes que tornaram a empresa popular.

Em 2007, quando a cobertura de Internet nos EUA já era significativa lançou o serviço de streaming como um “extra” para quem já subscrevia o tradicional serviço de aluguer de DVDs e começou a fazer os primeiros testes com a plataforma.

Em 2011, com o crescimento exponencial da Internet enquanto infraestrutura que deu escala às redes sociais, às plataformas de e-commerce e a plataformas de vídeo, a Netflix lançou o seu primeiro plano de subscrição focado no streaming, com uma oferta de filmes e séries à distância de um clique.