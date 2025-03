Este passarinho era a grande placa de fachada original da Twitter, Inc. anteriormente montada na lateral da sede da empresa em São Francisco, na Califórnia.

A peça, que pesa mais de 250 quilos e tem cerca de 3,65 metros de altura, é uma das mais icónicas associadas à antiga rede social, que, entretanto, foi comprado por Elon Musk e se chama atualmente X. A casa de leilões responsável pela venda, a RR Auction, divulgou um vídeo em que mostra a retirada do símbolo do edifício.

Apelidado de 'Larry' em homenagem à lenda do Boston Celtics Larry Bird, o logótipo do pássaro do Twitter serviu como insígnia da empresa de 2012 a 2023, um período de 11 anos, o mais popular e influente do Twitter.

Quem comprar o pássaro vai ter ser, no entanto, responsável pelo custo de envio da placa desde o armazém em São Francisco até ao seu destino final.