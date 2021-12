De acordo com um comunicado hoje divulgado pela empresa liderada pelo português Diogo Mónica, a ronda foi liderada pela KKR e contou com investidores como a Goldman Sachs, a Alameda Research, a Andreessen Horowitz, a Apollo e fundos e contas geridas pela BlackRock, a Blockchain Capital, a Delta Blockchain Fund, a Elad Gil, a GIC, a GoldenTree Asset Management, a Innovius Capital, a Kraken, a Lux Capital, a PayPal Ventures, a Senator Investment Group, a Standard Investments, a Thoma Bravo, e a Wellington Management.

Citado no documento, Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage Digital, considerou que este financiamento coloca a empresa “numa posição confortável para responder à procura institucional sem precedestes deste mercado em rápida evolução”.

“À medida que mais e mais instituições procuram acrescentar serviços cripto às suas ofertas, encontramo-nos num ponto de inflexão”, explicou, tendo agradecido à KKR e ao grupo de investidores por partilharem a visão da sua empresa “de expandir o acesso institucional regulado aos ativos digitais”.

A nota enviada à Lusa refere que a Anchorage Digital foi a primeira empresa criptonativa a receber, em janeiro deste ano, “carta branca do Office of the Comptroller (…), que colocou o Anchorage Digital Bank no mesmo patamar regulamentar dos outros bancos tradicionais do país”.

A empresa, inicialmente pensada como um serviço de custódia de criptomoedas, permite às instituições, de forma segura e acessível, participarem no universo dos ativos digitais.

Com este novo financiamento, a empresa de Diogo Mónica quer melhorar as suas infraestruturas e “acelerar e simplificar o envolvimento dos clientes com o que há de mais recente em inovação cripto e aumentar a sua equipa e clientes para continuar a expandir a oferta de produtos”, mas também através da aposta “no talento português”.