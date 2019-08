Desde 30 de julho que os personagens Janky e Guggimon são reais no Instagram, com conta própria, onde surgem num conjunto de vídeos e interagem com os fãs da página.

“Os nossos personagens vivem as suas vidas nas redes sociais", disse Budnitz numa entrevista à norte-americana Variety.

A mesma publicação escreve que a aposta de Budnitz nas redes sociais surgiu depois de várias tentativas falhadas para trabalhar com a Kidrobot, a sua empresa anterior, em parceria com a indústria de entretenimento de Hollywood. Fundada em 2002, a Kidrobot rapidamente se tornou numa das marcas mais reconhecidas no mercado de brinquedos colecionáveis.

Com a Superplastic, em vez de procurar uma parceria com um estúdio tradicional, Budnitz decidiu abordar a questão de outra forma e contratou 10 profissionais de animação. A equipa está a ser liderada por Jared Johnson, que já trabalhou como animador de personagens em "Jurassic Park", e inclui o ilustrador Mark Gmehling. O diretor de arte da Superplastic é o conhecido designer de brinquedos Huck Gee.