A cerimónia de entrega dos Prémios decorreu em formato híbrido, contando apenas com a presença de alguns profissionais do setor publicitário nacional, e foi transmitida online no portal SAPO. O evento realizou-se no restaurante-bar “Praia no Parque” em Lisboa.

De um total de 131 trabalhos inscritos este ano, dos quais o júri presidido por João Sáàgua, Reitor da Universidade Nova de Lisboa, selecionou 51 nomeados, foram atribuídos 29 galardões aos escolhidos.

Além dos habituais galardões nas categorias de Prémios Setoriais (Criatividade e Meios), Prémios de Estratégia, Prémios para Formatos Especiais, Prémios de Media Digital e Prémios do Júri, a edição deste ano contemplou dois novos prémios especiais: o prémio Carreira, atribuído a Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, e o prémio Melhor Parceiro SAPO Voz entregue ao Diário do Minho.

O prémio Carreira pretende, segundo a Altice, "reconhecer uma figura nacional que se destaca pelo esforço, resiliência e excelência na sua área de atuação, neste caso a música", e foi entregue pelo presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, no decorrer da cerimónia de ontem.

"Ao dar continuidade a estes prémios, a Altice Portugal, através da sua marca SAPO, pretende mostrar, de forma clara, que o portal líder de audiências em Portugal e a sales house mais significativa do mercado português continua a ser um difusor de talento nacional e do que mais inovador se faz no mercado", afirmou Alexandre Fonseca.

Os três grupos de jurados responsáveis pela eleição dos vencedores desta edição contaram com 30 profissionais do setor da publicidade, do marketing e da comunicação.

Na categoria de prémio do júri para o setor publicitário, a SamyRoad Portugal foi distinguida como Anunciante [Agência Criativa] do ano e a Wavemaker venceu o prémio para Melhor Agência de Meios do ano. Já o galardão de Campanha do Ano foi para a Partners, com a campanha "Dia da Mulher", criada para a Altice.

Nos prémios de Media Digital, o projeto Pandemia Clara do SAPO venceu na categoria de serviço público, a reportagem da RTP "Monsanto, um confinamento quieto que chega da aldeia" foi distinguida na categoria de inovação digital e a peça "85 horas no Santa Maria", do Observador, recebeu o galardão de melhor reportagem multimédia. Na categoria de Melhor Podcast, a distinção foi para o programa "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, na Rádio Renascença.

Estes prémios nasceram no ano de 2000 e têm também um objetivo solidário: o SAPO doou o valor total angariado com as inscrições, cerca de 7 mil euros, a uma instituição escolhida pela Fundação Altice. Este ano a eleita é a Associação Salvador, que tem como missão promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida.

Veja a lista completa dos vencedores da 20.ª edição dos Prémios SAPO:



1. Prémios Setoriais

(Campanha / Agência / Anunciante)

1.1. Setor Automóvel

Críticas Válidas / Publicis Lisboa / Renault Portuguesa

1.2. Media e Entretenimento

Time In / Time Out Portugal / Altice Portugal

1.3. Saúde, Higiene e Beleza

Décimo Mês By Bepanthene Baby / Wavemaker / Bayer Portugal

1.4. Solidariedade e Sustentabilidade

Super Doc Initiative /O Escritório / Super Bock Group

1.5. e-Commerce e Serviços Online

Cultura MOCHE / Partners / Altice Portugal

1.6. Bebidas e Alimentação

Guinness - Histórias de Pub / Leo Burnett / Sociedade Central de Cervejas

1.7. Tecnologia

Animal Crossing New Horizons e Ring Fit Adventure / Wavemaker / Nintendo

1.8. Retalho Tradicional e Produtos de Grande Consumo

Ritmo Sustentável / SamyRoad Portugal / IKEA Portugal

1.9. Telecomunicações

Dia da Mulher (MEO) / Partners / Altice Portugal

1.10 Serviços Financeiros

DABOX / PHD Media /Caixa Geral de Depósitos

2. Prémios de Estratégia

(Campanha / Agência / Anunciante)

2.1. Melhor Estratégia Criativa para o Digital

Cultura MOCHE / Partners / Altice Portugal

2.2. Melhor Estratégia Omnichannel

EDP Comercial - Geração Zero / Wavemaker / EDP - Energias de Portugal

2.3. Melhor Estratégia de Social Media

Ritmo Sustentável / SamyRoad Portugal / IKEA Portugal

3. Prémios para Formatos Especiais

(Campanha / Agência / Anunciante)

3.1. Melhor Campanha Teads Studio

Intimissimi Vera / Wavemaker / Grupo Calzedonia

3.2. Melhor Campanha de Áudio Imersivo

Orgulhosamente Sumol / Initiative / Sumol + Compal

3.3. Melhor Campanha em Quality-View

MEO Qualidade de Serviço / OMD Portugal / Altice Portugal

3.4. Melhor Projeto de Branded Content

Ritmo Sustentável / SamyRoad Portugal / IKEA Portugal

4. Prémios de Media Digital

(Meio / Peça )

4.1. Melhor inovação digital

RTP / Monsanto. Um confinamento quieto que chega da aldeia

4.2. Melhor reportagem multimédia

Observador / 85 horas no Santa Maria

4.3. Melhor artigo de serviço público

SAPO / Pandemia Clara

4.4. Melhor órgão de informação regional ou local

DN Madeira

4.5. Melhor desenvolvimento de interação com a audiência

SAPO Viagens / Da minha Janela

4.6. Melhor estratégia para as Redes Sociais

Público

4.7. Melhor Podcast

Rádio Renascença / Extremamente Desagradável - Joana Marques

4.8. Melhor parceiro Sapo Voz

Diário do Minho

5. Prémios do Júri

5.1. Agência Criativa do ano

SamyRoad Portugal

5.2. Agência de Meios do ano

Wavemaker

5.3. Anunciante do ano

Altice Portugal

5.4. Campanha do ano

Dia da Mulher / Partners / Altice Portugal