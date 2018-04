O projeto PhytoSUDOE, no qual participam Portugal, Espanha (país coordenador) e França, visa melhorar a biodiversidade do solo através do uso e implementação de plantas associadas a microrganismos, designadas por fitotecnologias.

Essas tecnologias, mais sustentáveis que outras utilizadas para o mesmo fim, preconizam um aumento microbiano e da biodiversidade de plantas do solo, ajudando a recuperar a sua funcionalidade, explicou à agência Lusa a investigadora Paula Castro, coordenadora do projeto na ESB.

Segundo indicou, os microrganismos, como bactérias e fungos, ajudam no estabelecimento e crescimento das plantas em locais que sofrem de diferentes tipos de degradação, desde a contaminação por metais provenientes de minas antigas até à contaminação industrial.

A aplicação desta técnica, continuou Paula Castro, gera um conjunto alargado de benefícios não só ambientais, mas também sociais e económicos, durante e após a sua implementação.

Este processo, afirmou, permite apresentar os solos contaminados como uma alternativa para a produção de biomassa com diferentes aplicações, como é o caso dos biocombustíveis.