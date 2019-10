“A plataforma, alojada em www.portugalsoueu.pt, irá disponibilizar ao universo de empresas aderentes uma rede de contactos ‘online’, com o objetivo de fomentar parcerias, partilhar informação e criar um espaço privilegiado de ‘networking’, lê-se no comunicado divulgado.

Segundo destaca, “para o sucesso da plataforma contribui ainda o facto de estarem qualificados com o selo ‘Portugal Sou Eu’ mais de 10 mil produtos e serviços que, no conjunto, representam um volume de negócios agregado superior a 12 mil milhões de euros”.

“Se até agora as empresas aderentes conseguiam uma maior visibilidade por ostentarem o selo do programa, com esta plataforma a colaboração será seguramente geradora de mais negócio e melhor ‘networking’. Através do vasto universo ‘Portugal Sou Eu’, a plataforma também permitirá que as empresas aderentes cooperem entre si com o objetivo de alcançarem negócios fora da rede”, acrescenta.

O programa ‘Portugal Sou Eu’ foi lançado em dezembro de 2012 pelo Governo de Portugal para dinamizar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia.

Dirigido ao setor primário, indústria, serviços, artesanato, comércio a retalho e por grosso, restauração e alojamento com restauração, o ‘Portugal Sou Eu’ certifica, através da atribuição de um selo, os produtos e serviços que geram valor em Portugal.

O programa é financiado pelo Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e é gerido por um órgão operacional formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.