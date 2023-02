A MyCareforce, plataforma portuguesa de recrutamento que permite contratar enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde, anunciou no início desta semana que assinou um protocolo de colaboração com o Hospital Santo António dos Capuchos, em Lisboa, o que marca a sua estreia e entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo o comunicado, o objetivo inicial passa por colmatar "cerca de 650 horas semanais de enfermagem que o Hospital necessita, onde o número de enfermeiros irá variar consoante as disponibilidades de cada profissional".

Criada em 2021, a startup portuguesa nasceu com o propósito de agilizar e centralizar o método de contratação e alocação de enfermeiros e técnicos auxiliares. E de acordo com a empresa, o Hospital Santo António dos Capuchos vai ter agora a possibilidade de, num só local, "anunciar e preencher vagas, de forma autónoma, através de um banco de enfermeiros pré-validados junto da Ordem dos Enfermeiros, assim como de Técnicos Auxiliares de Saúde".

"Estamos todos conscientes das enormes necessidades de maior agilidade no SNS, especialmente no que diz respeito à gestão de recursos humanos, nomeadamente de profissionais de enfermagem e de técnicos auxiliares de saúde", realça João Hugo Silva, co-CEO da MyCareforce, citando em comunicado.

Crescer além-fronteiras

A par do início da colaboração com o Hospital dos Capuchos, a plataforma também anunciou que deu o "“primeiro passo de internacionalização", com a entrada no mercado brasileiro. "O mercado brasileiro, à semelhança de Portugal, tem enormes necessidades de agilidade nos processos de recrutamento e preenchimento de horários por parte de profissionais de saúde", explica o co-CEO da empresa na nota enviada à imprensa. "Estamos muito entusiasmados com este grande e corajoso passo, e acreditamos ter tudo para crescer de forma exponencial ao longo de 2023, quer no mercado nacional, quer no brasileiro", remata.

A startup revela ter também planos de recrutamento — com foco para profissionais que conheçam o mercado brasileiro — ao ter intenções de duplicar a equipa em 2023.

A MyCareforce tem uma carteira de clientes que assenta em vários players do setor privado da saúde nacional como o Grupo Trofa Saúde, SAMS, Grupo Orpea, Residências Montepio, União das Misericórdias Portuguesas, entre outras.

Segundo a empresa, a diferença entre a sua plataforma e uma agência de trabalho temporário está no facto de a sua tecnologia tratar da parte burocrática e permitir que os enfermeiros e auxiliares escolham os turnos e locais dos trabalhos mediante a sua disponibilidade. "Somos diferentes na medida em que não recorremos a processos morosos e incómodos. Permitimos-lhe ligar-se direta e autonomamente aos profissionais, consoante os seus horários", lê-se no website.