Um “inovador” banco ferroviário “modular, versátil e customizável”, que utiliza “materiais e processos de fabrico inovadores, smartsolutions e sistemas de infotainment”, que permitem a adaptação do banco ao tipo/nível de serviço prestado (diferentes classes, mercados e respetivas exigências), “carregado de tecnologia” e “destinado a ligações regionais e intercidades”.

Assim é descrito por José Rui Marcelino, CEO da Almadesign, empresa que faz parte do consórcio ModSeat (Modular Light – Rail Seat), o projeto de iniciativa totalmente portuguesa que junta o conhecimento e I&D desenvolvido por empresas ligadas à área ferroviária (MCG, Mind for Metal, a ERT, multinacional focada em têxteis técnicos, a Almadesign e SETsa S.A, do Grupo Ibermoldes) e o Instituto Superior Técnico (IST).

Apresentado no IST, desvenda um banco ferroviário do “futuro”, dotado de alimentação elétrica para dispositivos individuais, “um sistema de informação NFC – Near-field communication”, um “encosto de cabeça com almofadas laterais para maior descanso dos passageiros”, encosto esse que, com a tecnologia incorporada, possibilita, através do wifi ou da utilização de dados móveis, a interação entre os smartphones e o ecrã usado na conceção do banco, libertando quem viaja dos programas impostos pela operadora ferroviária, podendo escolher o que vê, a que se soma “apoio de pés e de braços”, almofadas “mais envolventes”, revestimento “resistente, confortável”, permitindo, tudo junto, um “nível de conforto superior”, informa, em comunicado, a empresa.