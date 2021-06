“Compreendemos que alguns dos nossos clientes estão atualmente a ter problemas de acesso aos nossos serviços”, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o maior banco da Austrália, o Commonwealth Bank.

“Esta questão está a afetar várias organizações, incluindo muitos dos principais bancos”, disse a mesma fonte.

As instituições financeiras Westpac, ANZ, ME Bank indicaram também anomalias que afetam as aplicações móveis ou produtos bancários ‘online’.