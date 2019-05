A iniciativa “Young Masters of Games” (Jovens Mestres de Jogos) junta aos alunos portugueses outros oriundos da Finlândia, Espanha e Reino Unido e é coordenada pelo departamento de Ciências de Computação da The London Nautical School (Escola Náutica de Londres).

Entre o zumbido de ‘drones’, robôs que resolvem cubos de Rubik ou impressoras 3D feitas de peças fabricadas por outras impressoras 3D, Joaquim Magalhães, diretor do Agrupamento de Escolas de Frazão – Paços de Ferreira, disse à Lusa que “várias escolas europeias – desde as mais pequenas do primeiro ciclo, até ao secundário – estão a apostar neste tipo de linguagens, que “de facto vão ser muito úteis no futuro”.

As linguagens de programação utilizadas têm nomes como Python, Scratch, ou Tynker, e oferecem vantagens que se dividem entre a simplicidade de aprendizagem e facilidade de implementação, até porque são gratuitas, tanto ao nível do licenciamento para projetos, como de descarregamentos pela Internet.

Para Nevzat Yuksel, diretor de Ciências da Computação da The London Nautical School, o projeto marca também um certo romper com a tradição do ensino da programação informática, no sentido em que, como em qualquer linguagem, “quanto mais cedo se começa, mais fácil é aprender”.