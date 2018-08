Uma biblioteca de apontamentos. Esta é a ideia da Study Blue, que disponibiliza apontamentos de milhões de estudantes num único local. O objetivo é fazer com que a tecnologia seja uma ferramenta para incentivar ao estudo, permitindo que haja uma maior rapidez no acesso aos materiais, que podem ser consultados em qualquer local. A Study Blue está disponível na App Store e no Google Play .

Tirar apontamentos com rapidez suficiente pode distrair daquilo que realmente se deveria estar a ouvir. Por isso, a Sound Note facilita o trabalho. Com esta aplicação é possível gravar o áudio daquilo que se está a ouvir, ao mesmo tempo em que se pode ir complementando com apontamos. E, mais do que isso, se alguém ser perder no que está a escrever basta clicar em cima da palavra em causa e a gravação recomeça a partir daí para que se anote o que faltava. A aplicação está disponível na App Store e tem um custo de 5,49€.

Quando o estudo em casa não rende é preciso sair e encontrar alternativas. Mas nem sempre é assim tão fácil encontrar o local certo. Com a Uniphi, os estudantes conseguem ter acesso a uma lista de locais no menor tempo possível. Além disso, através da apresentação dos mesmos consegue-se perceber se o espaço é aquele que realmente se adapta às necessidades do estudante e do estudo ou trabalho que vai desenvolver. A aplicação Uniphi está disponível na App Store e no Google Play .

Ter aulas de várias disciplinas implica a existência de demasiados papéis espalhados e muitas datas e tarefas a registar. Contudo, a app My Study Life vem simplificar a tarefa. Numa única plataforma é possível ter uma agenda e receber lembretes de tarefas incompletas, trabalhos de casa ou até de exames, tendo a particularidade de haver sincronização entre todos os dispositivos pessoais e não ser preciso estar online para aceder à aplicação. A My Study Life está disponível no Google Play , na App Store e na Microsoft .

Com setembro à porta, o regresso às aulas marca as agendas de miúdos e graúdos. E porque os tempos já pedem que a Escola não se faça só de livros e cadernos, há sites e aplicações que ajudam alunos, professores e até os pais — desde a organização diária, à poupança nos materiais escolares.

keepmeout

É bom estudar num computador porque permite uma série de funcionalidades. Mas nem tudo é positivo: quase tudo pode ser uma distração. Por isso, o site keepmeout gera links que bloqueiam o acesso a determinados sites, consoante a frequência de visita que se defina. Só é preciso criar o link, adicioná-lo aos favoritos e começar a aceder ao site a partir daí. Feito isto, o tempo de estudo pode aumentar e as distrações são muito menos.

Habitica

E se a vida de cada estudante — ou professor — se transformasse num jogo? Com o Habitica, qualquer tarefa que tenha de ser feita é transformada num monstro a conquistar. Quantos mais monstros forem derrotados, mais se avança no jogo. Deslizes nas tarefas significam, por oposição, recuos no jogo de RPG [Role Playing Game]. A aplicação é gratuita e está disponível na App Store e no Google Play.

Kahoot!

Aprender a brincar. Este é o mote da Kahoot!, uma aplicação onde é possível criar jogos que facilitam a aprendizagem. Assim, em vez de olharem apenas para os livros, os alunos podem interagir com jogos criados pelos professores consoante as suas necessidades. Os temas não estão limitados e os jogos podem ser feitos em qualquer idioma. A app está disponível no Google Play.

Classtree

Para os professores, contactar os pais por qualquer motivo necessário pode ser uma dor de cabeça. As autorizações e os recados não chegam assinados a tempo, as folhas perdem-se pelo caminho. Com a Classtree este problema tem os dias contados. Nesta plataforma é possível estabelecer comunicação entre a escola e as famílias, podendo mesmo assinar digitalmente todos os documentos necessários. A app está disponível no Google Play e na App Store.

Book in Loop

O dilema dos livros escolares. Com a Book in Loop pode comprar e vender livros usados, de uma forma simples: é a solução para todas as famílias pouparem até 80% nos manuais escolares, com a recolha, seleção e entrega de manuais usados como novos. A aplicação está disponível no Google Play e na App Store.

GoConqr

Mapas Mentais, Flashcards, Quizzes, Slides e Notas. Estas são as potencialidades do GoConqr, uma aplicação em português que reúne uma série de conteúdos que podem ser usados por alunos e professores. Também é possível esclarecer dúvidas e organizar os apontamentos digitalmente. A aplicação está disponível na App Store e no Google Play.