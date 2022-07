“Internet: Da Web1 à Web3” foi o tema de abertura da conferência sobre “The New Creator Economy”, organizada pelo The Next Big Idea em parceria com o Festival Elétrico que decorre este fim de semana no Porto. Vítor Magalhães, fundador da Byside e promotor do Festival Elétrico, e Rute Sousa Vasco, co-fundadora do The Next Big Idea e publisher da MadreMedia, lançaram o tema numa conversa que procurou desenhar o percurso de 30 anos da internet e, sobretudo, os desafios e oportunidades que a web3 apresenta.

Vista por alguns como um regresso à ideia original da internet, assente na liberdade e no conceito de “power to the people”, a Web3 é, na verdade, a conciliação de vários formatos e tecnologias – como as criptomoeadas, as DAO (Decentralized Autonomous Organizations), os NFTs e o metaverso – que juntos prometem alterar o espaço digital como o conhecemos. “Não tenho grande fé na ideia de uma internet descentralizada em que ninguém manda e todos têm o mesmo nível de poder. Há sempre alguém que está a determinar o que se passa”, afirmou Vítor Magalhães.

Mas, ao invés, acredita que a tecnologia sobre a qual se está a erguer esta nova internet é, efetivamente, uma espécie de renascimento, não apenas para as artes, mas transversalmente. “Temos visto, por exemplo, muita efervescência em torno dos NFTs no mundo artístico, mas outras aplicações serão provavelmente mais de futuro, como servirem de certificados para peças de luxo como relógios ou vinhos”, exemplificou.O painel seguinte intitulado “Backoffice da Web3” juntou quatro plataformas que, em áreas diferentes, estão a dinamizar aplicações da Web3. Taikai, Talent Protocol, Anchorage Digital e POAP partilharam a forma como estão a interpretar – e a aplicar – os conceitos da Web3 e as expectativas que têm sobre a sua evolução.

A fechar o primeiro dia da conferência, a discussão recaiu sobre o impacto da Web3 nas cidades e regiões com a visão de três interlocutores: Paulo Calçada pelo Porto Digital, Miguel Oliveira pela Naoris Protocol, com projetos em regiões como a Madeira, e Tarik Lika, da IKTech com um projeto piloto em curso em Portimão.