Os resultados do Observador Inteligência Artificial 2023, um estudo conduzido pelo Cetelem, revela que a maioria dos inquiridos (68%) acreditam que a IA irá provocar uma redução dos postos de trabalho.

"Esta opinião de que os Homens poderão ser substituídos pelas máquinas, levou a que 80% dos inquiridos referissem que se informaram ou se tencionam informar sobre o impacto da Inteligência Artificial no seu trabalho. Neste grupo, são os homens e os mais jovens (até aos 34 anos) quem mais procuraram encontrar respostas sobre as potenciais alterações que a IA terá na sua função", começa por ler-se no comunicado, onde é revelado que, perante o estudo realizado, "a importância do conhecimento das novas tecnologias é reconhecida pelos inquiridos, uma vez que se verifica que a larga maioria (75%) tem interesse em formações na área, tendo intenção de procurar - ou já procurado – informações sobre as que estão disponíveis".

O inquérito acabou também por concluir que 80% perceciona que serão, precisamente, as empresas privadas as primeiras a adotar novas ferramentas de Inteligência Artificial. No que diz respeito às áreas de atividade onde a mesma é tida como sendo um recurso útil, os inquiridos apontam as das telecomunicações (67%), a Indústria (63%) e as Atividades Financeiras (55%).

Por fim, parece não haver dúvidas em relação à importância que as ferramentas de IA irão assumir na sociedade, com 74% a defender que estas estarão em todos os domínios em poucos anos.