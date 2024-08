Em comunicado, a rede social X informa que tomou "a decisão de encerrar as operações no Brasil, com efeito imediato". O serviço, todavia, continuará disponível para os utilizadores brasileiros.

Em causa está uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes imposta à responsável pelo escritório do X no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

A rede social diz que esta decisão visa "proteger" a sua equipa.

"Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes", acrescenta em comunicado.

As ações do juiz, conclui, "são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer - democracia ou Alexandre de Moraes".

Explica o Globo que Moraes emitiu uma série de ordens judiciais que obrigavam a rede social a bloquear perfis que publicavam mensagens antidemocráticas ou de ódio contra autoridades.

A empresa não terá cumprido essas determinações, o que levou o juiz a elevar uma multa por incumprimento para 231 mil euros por dia.

Agora, diz a rede social X, o juiz "ameaçou de prisão" a responsável pela rede social no Brasil.

O despacho do juiz, divulgado pela rede social, inclui o seguinte trecho:

"Multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à administradora da empresa, RACHEL DE OLIVEIRA VILLA NOVA CONCEIÇÃO, CUMULATIVA ÀQUELA IMPOSTA À EMPRESA, bem como DECRETAÇÃO DE PRISÃO por desobediência à determinação judicial".

Em causa estão sete contas na rede social.

Elon Musk reagiu ao caso na rede social X comparando o juiz a Voldemort, o o vilão da saga Harry Potter.