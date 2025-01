Numa altura em que o TikTok está prestes a ser banido nos EUA, vários jovens americanos já mostraram que estão contra a proibição e, em forma de protesto, arranjaram uma plataforma alternativa.

Em resposta a esta reação, o próprio TikTok já demonstrou interesse em vender a aplicação a Elon Musk , uma figura cada vez mais próxima de Donald Trump e com um papel relevante no futuro governo dos EUA.

O TikTok vai ser removido da App Store da Apple e do Google Play no dia 19 de janeiro de 2025 para restringir a influência da China nos EUA .

As aplicações são muito parecidas e se a “proibição” do TikTok (prevista para o próximo domingo) se confirmar, os utilizadores vão poder continuar a partilhar vídeos e conteúdos de uma forma bastante semelhante à do TikTok .

Está neste momento no centro das atenções depois de mais de meio milhão de utilizadores do TikTok se terem juntado recentemente à rede social.

