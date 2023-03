A pintura é famosa pelo seu tamanho (mais de 3m de altura e 4m de comprimento) e pelo uso dramático da luz e da sombra, atribuindo movimento ao que tradicionalmente teria sido um simples retrato estático. Por estas e outras razões, a obra tornou-se uma das mais importantes da Idade de Ouro holandesa.

Tudo começou 74 anos antes da obra ser pintada, em 1568, quando os holandeses se revoltaram contra o reino espanhol e se iniciaram 80 anos de guerra. Devido à aliança hispano-portuguesa que existia na altura, os holandeses foram expulsos do mercado de Lisboa deixando de ter acesso às especiarias que revendiam noutros portos da Europa.

Desta forma, os holandeses fundaram a "Dutch East India Company" numa tentativa de saquear as colónias portuguesas na Ásia e de conseguir conquistar a sua independência dos espanhóis. Durante esta altura, as Companhias de Milícias eram os responsáveis pela proteção das cidades e é um desses momentos que o "The Night Watch" representa.

Art Attainment

Art Attainment é um coletivo de arte que se foca em versões non-fungible token (NFT) das maiores obras do mundo, com o objetivo de unir apreciadores de arte, história e NFTs através de experiências imersivas e inovadoras.

A empresa composta por holandeses e portugueses lançou hoje a sua primeira coleção, com o "The Delft Blue Night Watch" recriado com a técnica tradicional Royal Delft Blue, que data do século XVII e tem origem nas dinastias Ming e Kang Hsi chinesas. O painel vai ser vendido em formato físico e NFT, prometendo revolucionar o mercado da arte tradicional através da digitalização que eterniza as maiores peças de arte do mundo.

Os azulejos que formam o painel, que pode ser visitado no Royal Delft Museum, na Holanda, foram digitalizados um a um pela Art Attainment e representam um total de 480 azulejos. Cada um destes dará origem a três NFTs, o que se traduz num total de 1438 non-fungible tokens, que podem ser comprados com criptomoedas ou cartão de crédito. Os azulejos físicos também estarão disponíveis para venda, no entanto, estes serão atribuídos de forma aleatória e cada um possui diferentes graus de raridade.

