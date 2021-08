Antes de ler este artigo não se esqueça de:

Nos dias de hoje, se uma empresa tem uma capitalização bolsista superior a 100 mil milhões de dólares, parece que tem de ter obrigatoriamente uma plataforma de streaming própria. Deve ter sido nisso que a Salesforce pensou quando, na semana passada, apresentou o seu novo serviço on-demand chamado Salesforce+. A tecnológica americana, avaliada em 245 mil milhões de dólares, sempre foi conhecida pelas suas fortes campanhas de marketing, mas, mesmo assim, não conseguiu fugir à convenção de utilizar um “+” para nomear a nova plataforma, à semelhança do que a Disney, a Discovery ou a Paramount fizeram.

A Salesforce é uma empresa líder em CRM (Customer Relationship Management) oferecendo soluções desde cloud e inteligência artificial a blockchain, para que os seus +150 mil clientes possam ter uma visão de 360º sobre a sua própria base de consumidores. Nos últimos anos, a estratégia de aquisição de clientes da empresa passava por publicidade paga fosse em redes sociais, fosse em meios de media, fosse no patrocínio a um conjunto de eventos. No entanto, a empresa quer agora investir numa abordagem diferente e a Salesforce+ vem como uma espécie de campanha de marketing mascarada de serviço de streaming, na tentativa da empresa gerar uma audiência e um canal de media que pode controlar e utilizar para seu proveito.

De onde surgiu a ideia?

Além dos exemplos mais óbvios da Amazon e da Apple, que integraram serviços de streaming num modelo de negócio que não estava necessariamente ligado a conteúdos, um dos fatores que contribuiu para a criação da Salesforce+ foi o programa Trailhead da empresa americana. Este consistia numa plataforma educacional mascarada de campanha de recrutamento, onde, por um lado, as pessoas podiam aprender a trabalhar com as ferramentas da Salesforce e, por outro, a empresa podia atrair potenciais candidatos para as suas fileiras.

O seu sucesso levou os executivos da Salesforce a pensar “E se fizéssemos isto para atrair clientes?”. Só que, desta vez, em vez de cursos em vídeo sobre gestão de dados, a Salesforce+ vai ter séries originais sobre temas que marcam a atualidade do mundo das empresas. Assim, os responsáveis da Salesforce esperam não só refinar as suas competências, mas também criar uma ligação emocional com uma audiência vasta de empresários e empreendedores que se vão relacionar com os conteúdos lançados.

Continua a ser marketing

A Salesforce+ deverá ser lançada em setembro no Dreamforce, um mega-evento organizado pela Salesforce, mas já existem alguns detalhes que foram partilhados pela empresa.

Passo a passo. O serviço começará por ter apenas uma versão e só mais tarde terá direito a uma app em dispositivos.

Tudo in-house. A Salesforce Studios vai ser responsável pelo desenvolvimento de todos os conteúdos originais para o serviço de streaming. A empresa revelou ainda que entre as áreas de conteúdo, produto e marketing, serão centenas de pessoas a trabalhar na plataforma. Contudo, não revelou a contratação de Steven Spielberg ou de David Fincher para uma série sobre o próximo grande SaaS.

O que ver. A Salesforce anunciou seis séries originais, que vão estar disponíveis on-demand na plataforma, mas também quatro canais para mais de 100 horas de conteúdo linear, nos quais se incluem os diversos eventos organizados pela tecnológica ao longo do ano.

Há negócio? Para já, o serviço não vai ter anúncios nem modelos de subscrição. A empresa americana diz que vai medir o sucesso pelo número de subscritores “grátis” que conseguir e pelo tempo de visualização médio. Para isso, a Salesforce vai gastar um valor significativo na promoção da sua nova plataforma.

Uma possibilidade deixada em aberto pela empresa foi a de a Salesforce+ poder integrar conteúdos produzidos pelos seus clientes (que teriam de ser previamente aprovados), criando uma espécie de YouTube profissional. Esta poderia ser a forma de este serviço se tornar um veículo fundamental da estratégia da Salesforce, dado que, além das suas soluções de CRM, a empresa passaria a ter um canal monetizável, com uma audiência altamente especializada, que muitas empresas, nomeadamente no segmento B2B, poderiam olhar com bons olhos na altura de comunicar os seus serviços.

No futuro… a Salesforce+ dificilmente competirá com as plataformas de streaming mais populares, mas esse também não parece ser o objetivo. O investimento da Salesforce neste serviço acaba por ser mais exemplo da importância crescente do content marketing na estratégia das empresas e faz jus à famosa expressão “every company is a media company”.