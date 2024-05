Durante cerca de um ano, Sam Altman, CEO da OpenAI, negociou com a atriz Scarlett Johansson uma proposta que visava que a sua voz se tornasse a do ChatGPT. Para todos os que viram o filme "Her", a ideia faz automaticamente sentido - além de ser uma atriz popular, Scarlett Johansson foi também a "voz" da inteligência artificial pela qual Joachim Phoenix se apaixonava no referido filme.

“Ele disse-me que sentia que, ao dar voz ao sistema, eu poderia criar uma ponte entre empresas de tecnologia e criativos e ajudar os consumidores a se sentirem confortáveis com a enorme mudança entre humanos e IA”, contou ontem Scarlett Johansson num comunicado. “Ele [Sam Altman] disse que sentia que a minha voz seria reconfortante para as pessoas”.

Apesar dos argumentos, a atriz declinou o convite e recusou ser a voz do ChatGPT.

Teria sido só uma negociação mal-sucedida não fosse o caso de, em setembro, quando foram tornadas públicas as vozes do ChatGPT, existir uma chamada Sky extraordinariamente semelhante com a voz de Johansson. E talvez continuasse a ser apenas uma colaboração que não aconteceu se, na semana passada, quando a Open AI apresentou uma versão atualizada de Sky, o seu CEO não tivessse, sugestivamente, feito uma publicação na rede X com precisamente o título do filme protagonizado por Scarlett Johansson "Her".

“Quando ouvi a demo lançada, fiquei chocada, irritada e sem acreditar que o Sr. Altman seguiria uma voz que soasse tão estranhamente semelhante à minha, que amigos meus mais próximos e meios de comunicação não poderiam notar a diferença”, afirmou Johansson.

Pior do que isso, segundo a atriz, “dois dias antes do lançamento da demo do ChatGPT 4.o, o Sr. Altman contactou o meu agente, pedindo para eu reconsiderar a decisão”. “Antes que pudéssemos conversar, o sistema já estava cá fora”.

O lançamento da nova versão das vozes do ChatGPT foi considerado um sucesso.

Mas, ao mesmo tempo, Johansson começou a fazer perguntas. Contratou advogados e pediu à OpenAI que explicasse o processo exato pelo qual criaram a voz ‘Sky'.

Neste domingo, 19 de maio, o processo culminou com a OpenAI a anunciar que iria retirar a voz Sky do ChatGPT e a publicar uma explicação sobre o processo de seleção e gravação das cinco vozes que selecionou para o ChatGPT, incluindo a Sky.

Por estes dias, a empresa tem se esforçado por passar a mensagem que tudo não passou de um mal-entendido. A CTO Mira Murati disse na semana passada que a Sky não foi programada para soar como Johansson e outros elementos da empresa tem alegado não passar de "uma confusão".

Já Scarlett Johansson não poupou nas palavras. “Estou ansiosa por uma resolução que promova a transparência e pela aprovação de legislação apropriada para garantir que os direitos individuais sejam protegidos”, afirmou.