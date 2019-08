A nova app, "além de disponibilizar os golos da Liga NOS primeiro do que todas as outras plataformas de conteúdos desportivos, passa a tornar possível imersão total dos seus utilizadores no universo do desporto nacional e internacional", refere a empresa.

Refere desde a utilização dos dados estatísticos de todas as competições até "novas e revolucionárias funcionalidades como o reconhecimento facial para identificação do jogador e das suas estatísticas pessoais".