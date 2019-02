E essa oportunidade começa com o podcasting, diz. "Há inúmeras formas de contar uma história para entreter, educar, desafiar, inspirar, para nos unir e quebrar barreiras culturais. O formato é muito envolvente, e apesar de o podcasting ser um negócio relativamente pequeno hoje, vejo um potencial incrível de crescimento para a área e para o Spotify em particular".

"As pessoas passam mais de duas horas por dia a ouvir rádio — e queremos trazer essa audição para o Spotify, onde podemos aumentar o engajamento e criar valor de novas maneiras. Com o mundo a tentar diminuir o tempo de ecrã, esta é uma enorme oportunidade", acrescenta.

"Os consumidores gastam sensivelmente a mesma quantidade tempo em vídeo ou em áudio. O mercado do vídeo é de um bilião de dólares. Já a indústria da música e da rádio é de cerca de 100 mil milhões de dólares. E volto sempre à mesma pergunta: são os teus olhos 10 vezes mais valiosos que os teus ouvidos? Acredito firmemente que não", escreve Daniel EK.

O anúncio desta aquisição foi feito por Daniel EK, CEO do Spotify, que acredita que a indústria do áudio é tão valiosa quando a indústria de vídeo.

Segundo Daniel EK, tendo por base "dados referentes à indústria da rádio, acreditamos que é seguro assumir que, com tempo, mais de 20% de todos os clientes do Spotify consumirão conteúdo que não é música".

Já especificamente sobre a aquisição da Gimlet e da Anchor, o CEO do Spotify diz que estas duas empresas servem dois papéis diferentes na indústria: enquanto a Gimlet é um dos melhores produtores de conteúdo do mundo, a Anchor revolucionou a criação de áudio.

"A Gimlet e Anchor vão posicionar-nos para que nos tornemos a plataforma líder para criadores de podcasts no mundo e o produtor líder de podcasts".

Isto não significa que o principal produto do Spotify vai deixar de ser o streaming de música, mas a empresa está claramente a alargar a sua oferta.

"Quer ser claro, isto não significa que a música é menos importante para o Spotify. O nosso principal negócio está a correr muito bem. Mas à medida que expandimos na área do áudio, especialmente no que diz respeito a conteúdo original, escalamos o nosso negócio como um todo, criando vantagens no modelo através de subscrições e anúncios".