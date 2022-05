No futuro… ainda não se sabe bem o que vai acontecer à TerraUSD e qual o efeito que pode ter noutras stablecoins como a Tether (USDT) ou a USD Coin (USDC), baseadas nas reservas do dólar. Estes ativos são importantes para o funcionamento dos diferentes ecossistemas descentralizados e o seu colapso poderia trazer consequências graves para economias que hoje estão muito mais ligadas às criptomoedas.

As oscilições de preço complicam o processo de utilizar criptomoedas enquanto meio de troca. As stablecoins, pelo contrário, apesar de serem criptomoedas, associam o seu valor a um ativo existente e oferecem a investidores (ou holders) uma maneira de gozar dos benefícios de uma moeda digital (i.e rapidez de transação e taxas mais baixas) sem volatilidade.

