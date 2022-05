É já no próximo dia no dia 11 de maio que o Convento de São Francisco, em Coimbra, será palco da segunda edição do Startup Capital Summit (SCS), evento quer quer abrir portas ao futuro da inovação, empreendedorismo, transferência de tecnologia e capital de risco em Portugal.

Com mais de 100 especialistas nacionais e internacionais no programa, o SCS tem uma missão e ambição clara: atrair participantes, startups, empreendedores, decisores políticos, investidores, investigadores e estudantes. Como? Com uma oferta que garante mais de 1000 participantes, 50 investidores, 100 oradores e 70 painéis e talks (lista e agenda completa aqui).

As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas aqui.

A intenção é que ninguém fique de fora. Há uma ideia entalada na garganta, o pitch está pronto e só falta alguém que o oiça? O SCS também cobre este parâmetro. No SCS, o palco é de e para todos (inscrições neste link).

Em suma, é oportunidade para as empresas conhecerem talentos, para as startups se apresentarem a investidores ou até para os estudantes aprofundarem temáticas ligadas à inovação ou ao capital de risco.

Um salto de ambição

Em 2019, a primeira edição foi assim e reuniu mais de 300 participantes, 30 investidores e perto de uma dezena de palcos. Este ano, a SCS está de ambições renovadas e deu um enorme salto em termos de agenda e no número de participantes. O SCS posiciona-se para ser o maior evento nacional de empreendedorismo a decorrer em 2022 depois da Web Summit.

A pensar nos participantes, foi também estabelecida uma parceira com a CP e com várias unidades hoteleiras que oferecem descontos e tarifas especiais #SCS22. Informações mais detalhadas podem ser encontradas em www.startupcapitalsummit.com.

Organizado pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes e o Jornal Público, o SCS conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa e com o apoio do Banco Português de Fomento (BPF), do Fundo Europeu de Investimento (FEI) e do Banco Europeu de Investimento (BEI).