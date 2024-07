A tecnológica portuguesa Closer Consulting, especializada em Inteligência Artificial e Ciência dos Dados, está a receber candidaturas para curso de "desenvolvimento de competências técnicas e pessoais até dia 28 de julho. Os candidatos deverão ter formação académica nas áreas de Engenharia Informática, Física, Estatística, Matemática e similares".

Trata-se da "décima edição do Data Academy, que começou em 2020, e visa "formar jovens profissionais em áreas das ciências e oferecer-lhes um conjunto de competências técnicas e especializadas em Data Science e Business Intelligence, para integrarem projetos da empresa".

Segundo a empresa, o "programa intensivo é remunerado, dura seis meses e apresenta módulos focados em conhecimento tecnológico, gestão de projetos e 'skills' comportamentais em equipa".

Fernando Matos, partner e co-fundador da Closer Consulting afirma que em quatro anos a tecnológica integrou "perto de cento e cinquenta recém-licenciados", que — afirma — "têm contribuído significativamente para os projetos e para o crescimento da Closer. O feedback tem sido muito positivo, e vamos continuar a avançar com novas edições” - conclui o empresário.

A Closer é uma empresa tecnológica de Data Science, com uma forte presença em setores como a Banca, Telecomunicações, Retalho, Energia e Aviação. A empresa fornece soluções de Artificial Intelligence, Business Intelligence e Advanced Analytics para ajudar os seus clientes a tomar as melhores decisões de negócios. Com escritórios em Portugal, Brasil e Reino Unido, a Closer conta com uma equipa de mais de 350 especialistas "altamente qualificados em tecnologias de informação, física e matemática".A Closer integra o grupo interdisciplinar Smart4 Engineering.