Das 105 ‘startups’ escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit, que hoje termina em Lisboa, a Theneo ficou entre as três finalistas, acabando por vencer com a sua solução para facilitar a criação de documentação para interface de programação de aplicações.

Nas três finalistas estavam ainda a espanhola Gataca, com a sua solução de verificação de identidade, e a austríaca Biome Diagnostics, com a sua solução para a precisão oncológica avançada através de tecnologias baseadas em microbiomas.