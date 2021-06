No menu da Kitch há de tudo um pouco: panquecas, hambúrgueres, saladas, bolos, entre outros. Criada por dois ex-executivos da Uber em Portugal, Rui Bento e Nuno Rodrigues, a plataforma tecnológica já trabalha com mais de 150 restaurantes/cafés em Lisboa e no Porto. Entre os mais populares estão o Amélia, o Santini, o MadPizza e o 100Maneiras.

“Trabalhamos com uma gama ampla de restaurantes, desde aqueles que são marcas conhecidas aos cuja projeção é no seu bairro. Queremos levar a Kitch a ainda mais restaurantes no país”, diz Rui Bento.

Na altura em que a Kitch foi fundada, em maio de 2020, a procura de serviços de entrega ao domicílio disparou devido ao confinamento e os restaurantes tiveram que se adaptar a uma nova realidade – alguns inclusive nunca tinham experimentado este tipo de serviço antes.

Entre a complexidade operacional, perda de controlo e custos altos, a empresa não ficou indiferente à situação e mudou a sua missão. Agora, com a ronda de investimento que fecharam recentemente de 3,25 milhões de euros, querem reposicionar-se enquanto marca de tecnologia para a restauração e ajudar os restaurantes a manter a sua independência na transição para o digital.

Com os serviços da empresa, além de poderem centralizar os vários canais de entrega numa única aplicação, os restaurantes podem criar uma loja online própria, gerir as plataformas de entregas com as quais querem trabalhar, escolher os locais onde entregar e ainda ter acesso a estafetas da empresa para as entregas, com um maior raio de entrega.

“Os restaurantes começaram cada vez mais a sentir que ir para o online é ter que trabalhar com uma plataforma de entregas em que muitas vezes tem custos altos, não controlam a forma como o restaurante é apresentado e não escolhem onde é que a sua comida é ou não entregue. Aqui todas estas escolhas estão do lado do restaurante, tal como sempre fez no mundo físico”, explica o cofundador da Kitch.

Além disso, os restaurantes poderão ter mais controlo sobre a informação da sua operação e dos seus clientes: que dias correm melhor, quais são os pratos mais pedidos, que canais estão a ter mais sucesso, entre outros.

Aquilo a que a Kitch se propõe a fazer é dar o poder de escolha aos restaurantes, para que tomem as decisões mais adequadas ao seu tipo de negócio.

A startup tem um modelo de subscrição base no valor de 49€, que inclui o agregador de canais, a criação de uma loja própria e o serviço de entregas. Para além da mensalidade, existem também algumas comissões variáveis, de acordo com as funcionalidades que cada restaurante escolhe.

Caso optem por criar uma loja própria, por exemplo, podem comunicar diretamente com o cliente no online, estabelecendo uma relação mais pessoal e deixando de ser apenas um fornecedor de comida. Imaginando que o valor médio por pedido é de 20€, com a sua loja online vai poupar 1820€ após mil pedidos, pois custa-lhe menos 1,82€ do que nas outras apps.

Isto significa que, apesar de fazer um investimento com a subscrição do serviço, a Kitch oferece aos restaurantes mais dados e maior controlo sobre as suas informações, o que lhes vai permitir ter mais ganhos a médio longo prazo.

O objetivo da empresa para o futuro é continuar a ajudar e apoiar cada vez mais os restaurantes a serem competitivos e independentes no mundo digital. “A nossa tecnologia hoje já o permite, mas ainda há muito por fazer. O mundo digital é extremamente dinâmico e, portanto, sabemos que as necessidades vão mudar ao longo do tempo”, refere Rui Bento.