De acordo com a empresa, a novidade vai estar disponível numa primeira fase em Lisboa, Porto e na região do Algarve, e visa responder a uma “crescente procura de utilizadores que vivem com animais de estimação”.

Os utilizadores vão poder selecionar o Uber Pet como uma nova opção de viagem dentro da aplicação da Uber, que será apresentado como um serviço independente, havendo uma taxa adicional de dois euros.