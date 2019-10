“Há muito anos que preveem que vai acabar, mas ainda não desapareceu”, reconheceu em declarações à agência Lusa o presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira.

“É difícil fazer futurologia, mesmo com o aparecimento de ferramentas de “messaging” com interfaces mais adequadas, mas o e-mail deverá continuar, mesmo com um papel mais complementar”.

Previsões da indústria apontam para um crescimento pelo menos até 2023 de uma forma de comunicação que teve um impacto global na comunicação remota, com reflexos mais visíveis no correio em papel, jocosamente chamado “correio caracol” pelos entusiastas da Internet que descobriram a possibilidade de comunicar instantaneamente com outros internautas, quer estivessem no outro lado do mundo ou no outro lado da rua.

Segundo o portal alemão de estatísticas ‘online’ Statista em 2018 havia cerca 3,8 mil milhões de pessoas a usar o correio eletrónico, que serviu nesse ano para mandar cerca de 281 mil milhões de mensagens por dia.

Na previsão do Statista, em 2023, o número de utilizadores deverá subir para 4,4 mil milhões e a quantidade de mensagens enviadas por dia poderá atingir 347 mil milhões.

Em 2018, 43% dos utilizadores de email consultavam as suas mensagens num telemóvel, 39% em serviços ‘online’ e só 18% baseavam o seu correio eletrónico numa conta localizada no computador pessoal.