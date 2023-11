Sempre que se passa no stand da Emotai há um fila e pessoas a respirar enquanto têm uma banda na cabeça. A estranheza e a curiosidade vão atraindo cada vez mais pessoas aquele lugar. Aquela banda, explica Carolina Amorim - CEO e fundadora -, "é uma solução de neurotecnologia e Inteligência Artificial que personaliza os seus planos de saúde mental de forma a combater problemas como ansiedade e burnout".

O que Carolina explica numa frase com a simplicidade de quem vende fitas para a cabeça, o SAPO24 pede que detalhe. "Nós desenvolvemos uma banda que mede as ondas cerebrais, o ritmo cardíaco e o movimento do corpo. E através de inteligência artificial conseguimos reconhecer se uma pessoa está em risco de burnout ou de ansiedade. E com base nessa informação desenhamos o melhor plano para essa pessoa, e damos os melhores exercícios para fazer de forma a prevenir esses problemas."

Tanto prevenir como evitar que se avolumem e cresçam. E se um estudo, do início do ano, dizia que a saúde mental dos trabalhadores custou 5,3 mil milhões de euros aos privados em 2022, esta é uma área em que compensa às empresas investir. E essa é a esperança de Carolina, "nós vendemos isto a empresas para oferecerem aos seus colaboradores". Mas afiança, "trabalhamos também com psicólogos e com médicos para nos certificarmos que tudo na aplicação é cientificamente correcto e está tudo de acordo com recomendações de psicólogos."

Na Web Summit procuram parceiros, potenciais clientes e investidores. No futuro a ideia é ir para fora do país, "já estamos a vender dentro de Portugal, já temos clientes cá e agora a ideia é termos cada vez mais parceiros no estrangeiro."

Se num lado temas a ciência, os dados e a Inteligência Artificial, do outro temos uma realidade diametralmente oposta, porque na Web Summit há tudo e o seu contrário. Ainda que o objetivo seja o mesmo, apenas com fins diferentes.

A Hit Holistic Therapies também quer melhorar a saúde mental dos trabalhadores, mas acredita que as terapias holísticas são o caminho. Patricia Palhares é a CEO e fundadora daquela que diz ser a maior aplicação de terapias holísticas do Brasil e que agora quer desbravar caminho pela Europa.

Na app é possível que os terapeutas e os clientes se juntem e iniciem "transformação pela mente, pelo corpo e pela alma", através de 38 tipos diferentes de terapias, como reiki, yoga ou meditação, por exemplo. A grande vantagem, diz, é que "o terapeuta tem a facilidade de se expor numa plataforma segura e pode conectar com os clientes". A conecção pode acontecer de diferentes formas, seja através de práticas terapeutas ou com acesso a conteúdos como podcasts. E, por outro lado, continua "o praticante vai ter terapeutas certificados, com a segurança da aplicação".

Mas explica que o o maior foco são as empresas, "temos um programa de saúde integrada para empresas com terapias e palestras. E também sessões do que é a saúde mental, e do que é acolher alguém com depressão e ansiedade".

A Portugal e à Web Summit chegaram com o apoio do Ministério da Economia brasileiro, o que "ajuda a abrir portas", e cheios " vontade de nos instalar em Portugal". Tanta que na quinta-feira irão passar o dia em Cascais a conectar com mais empresas. Esperam receber a recetividade que sentiram no primeiro dia de Web Summit, "muitos portugueses vieram-nos dizer que gostam desta abordagem mas que em Portugal há pouco. E havia muitos trabalhadores de empresas a dizer que eram terapeutas nas horas vagas."