Já muito se escreveu sobre os desafios recentes que a Web Summit teve de enfrentar. As palavras do ex-CEO Paddy Cosgrave sobre o conflito Israelo-Árabe levaram a uma série de alterações estruturais no evento, a começar pela sua demissão e o boicote de várias empresas norte-americanas de peso como a Google e a Amazon. Com Katherine Maher agora no comando e ajustes de última hora, a Web Summit procura seguir em frente. O cartaz está naturalmente algo desfalcado quando comparado com anos anteriores, mas a grande aposta continua a ser na criação de relações entre startups, investidores e potenciais clientes.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Entre o Altice Arena e os pavilhões da FIL esperam-se milhares de pessoas entre investidores, startups, grandes empresas e delegações oficiais de vários países. Entre eles, haverá espaço para vários palcos e apresentações, vários pitches e introduções e os momentos de networking que caracterizam o Web Summit. Também nesta última dinâmica é importante também não esquecer o Night Summit, que vai passar por vários locais de Lisboa como o Hub Criativo do Beato, o Pátio da Galé e o Pavilhão Carlos Lopes.

Olhando para a agenda de 14, 15 e 16 de novembro, é fácil identificar os principais tópicos sobre a qual a maior parte dos painéis e apresentações deste ano vão incidir.

O primeiro e mais óbvio é a “Inteligência Artificial”, não só na vertente da sua aplicação numa série de indústrias, como nos desafios à forma como está a ser desenvolvida e implementada. Espera-se que muitas das startups presentes nos stands Alpha, Beta e Growth tenham algum tipo de funcionalidade IA nos seus produtos. O segundo tema é aquele que mais apoquenta as startups e investidores, que é o “Acesso a Capital”. 2023 revelou-se um dos anos mais duros para investidores formarem fundos e para startups justificarem uma ronda de investimento, por isso, é expectável que este tema acabe por surgir na maior parte dos palcos. O terceiro e último está relacionado com a “Regulação”, no seu impacto na inovação e na proteção de utilizadores e na forma como é abordada por EUA e Europa.

Para cada tema estas são algumas das sessões que recomendamos:

Ver também: Uma apresentação da gigante do ecommerce Alibaba no Centre Stage e ainda um painel com os fundadores da plataforma SoundCloud, que poderâo dar alguns insights sobre a indústria musical e relação com a IA.

The Next Big Idea no Web Summit

O The Next Big Idea vai estar no Centre Stage com um programa de entrevistas em direto na nossa página de LinkedIn.

Dia 14: Em parceria com o FEI (Fundo Europeu de Investimento), no âmbito do Portugal Tech Fund, vamos estar em direto do LK do FEI a entrevistar responsáveis do FEI, Fundos de Investimento que receberam dinheiro europeu e ainda as startups que estão a utilizar esse capital para escalar os seus negócios.

Dia 15: Neste dia, vamos ter um dia dedicado à Lusofonia e a conversas com alguns players importantes do ecossistema (startups, incubadoras, delegações internacionais, entre outras)

Dia 16: No último dia do Web Summit, vamos convidar membros da Academia e Câmaras Municipais para falarem dos seus programas de inovações e com alguns dos projetos que estão a apoiar (e teremos mais startups, claro).

Siga o The Next Big Idea no LinkedIn para acompanhar todas das conversas.