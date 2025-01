As atualizações de estado são publicações, quer sejam imagens ou vídeos, que duram 24 horas e nas quais é possível adicionar autocolantes e texto, bem como utilizar a ferramenta lápis para desenhar.

O WABetaInfo notou que a versão beta do WhatsApp para Android 2.25.2.5 incorporava uma função para acompanhar estes conteúdos com música, adicionando o símbolo de uma nota musical no topo da interface.

Agora foi verificado que esta funcionalidade, integrada no Instagram e no Facebook há algum tempo, também fará parte da versão da aplicação para dispositivos com o sistema operativo Android.

A implantação desse botão é resultado de um acordo entre a Meta, dona do WhatsApp, e a Universal Music Group (UMG) para trazer às suas plataformas músicas da produtora, conforme anunciado em agosto de 2024.