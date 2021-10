Ouve o episódio aqui:

“007 – No Time to Die” estreou há uns dias e, só no primeiro fim de semana, fez 120 milhões de dólares, o melhor resultado de bilheteira de um filme desde o início da pandemia (sem ter estreado ainda na China e nos Estados Unidos). Com o genérico na voz de Billie Eilish, a despedida de Daniel Craig como 007 foi o tema do último episódio do podcast onde os fanáticos Miguel Magalhães e João Dinis se debateram com a cética Mariana Santos.

Este é o 25º filme da saga, desde 1962, e o 5º de Daniel Craig, que protagonizou o espião inglês durante 15 anos (um recorde). Nesta nova aventura, já reformado, James Bond vai ser obrigado a voltar ao ativo para salvar o mundo de um vírus mortal. Calma, o filme foi gravado entre 2018 e 2019, portanto qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência.

Estima-se que uma em cada cinco pessoas do planeta Terra já tenha visto pelo menos um filme do James Bond, o que prova, por um lado, a ligação forte que temos, enquanto Humanidade, à personagem, mas, por outro, a dificuldade e pressão que é escolher o próximo ator que a vai representar. Neste episódio, tentámos apostar quem é podia ser.