Uma viagem em cima de duas rodas com as mãos bem firmes num guiador e os olhos postos na estrada atentos à diversidade de caminhos e regiões de Portugal.

Pela frente, mais de 1200 quilómetros, zarpando de Lisboa até ao Alto Alentejo, invertendo a marcha pelo Alentejo profundo da margem esquerda do Guadiana, rasgando o Algarve do sotavento ao barlavento até Sagres, ao Cabo São Vicente, e regressando, pelo sudeste algarvio e litoral alentejano, à capital. Ao ponto de partida.

Tudo à média de 5 a 6 horas diárias de rabo sentado, o que dá 20 a 24 horas a conduzir (com direito a alguns minutos de pernas esticadas para descanso), um pouco mais de 300 quilómetros diários e cerca de oitenta horas fora de casa.

A proposta, acompanhada de um road book desenhado para quatro dias de passeio (e descanso) à descoberta de Portugal e de um briefing com normas de segurança, foi atirada para cima da mesa pela Hertz Ride, serviço de aluguer de motos e mototurismo criado pela Hertz Portugal (grupo Hipogest), que está presente em Portugal, Espanha, França Itália, Marrocos e que entrará, em 2019, nos Estados Unidos, Áustria, Eslovénia.

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

Mais que um simples passeio de mota é uma verdadeira submersão nas raízes, história, gastronomia e tradições do país e das suas gentes. Um retrato de lugarejos, aldeias, vilas e cidades acompanhado de um relato de quem vive por cá, ouvindo histórias de gente que ficou para trás. Mas também de quem escolheu o país para viver a meio termo vindo do Brasil na “hora da aposentação” e que, por aqui, decidiu continuar a escrever novos capítulos da sua própria estória; e de quem esteve de passagem, por aqui e por acolá, cantando e cozinhando, cumprindo uma temporada longa numa altura da vida em que o tempo ainda está todo à sua frente.

Prepara-se para um roteiro por terras de mouros e de Ordens Religiosas, por palácios de Reis e Rainhas, para (re)descobrir castelos, testemunhos vivos da história de Portugal, percorrer aldeias históricas e outras que passaram à história (aldeia da Luz). Um percurso olhando de soslaio praças de touros que salpicam a paisagem, pisando caminhos-de-ferro sem comboios, calcorreando estradas nacionais que permitem acelerar por retas infindáveis e caminhos regionais nos quais não cabem dois carros, rasgando curvas e pendulando em contra curvas, deslizando nas planícies e trepando pelas serras, entre copas de árvores, com o mar à vista ou ladeando o maior lago artificial da Europa. Um percurso pelo alcatrão sinalizado nos mapas e curtas incursões em terra batida que só aparece no GPS do Tour Leader, Ricardo Figueiredo, um homem dos sete ofícios que acumula milhares de quilómetros de capacete e luvas.

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

Por entre terras de Ordens Religiosas e locais de Reis e Rainhas

Ponto de partida: Rua Castilho, em Lisboa. 9h00. Seis motos, divididas entre as BMW R 1200 GS (velozes) e as F 750 GS (poderosas), ambas com duas malas laterais e uma top case. Com tudo programado ao pormenor, por onde ir, comer, abastecer e dormir doravante, a primeira etapa rumou ao norte alentejano, a Portalegre.

O dia começou com uma travessia da ponte 25 de Abril, a 32ª maior ponte suspensa do mundo, construída entre 1962 e 1966, e, poucos quilómetros à frente, a deslumbrante vista de Galapinhos, paraíso na terra e a melhor praia da Europa de 2017, inunda qualquer alma menos sensível. A paz de espírito surge na Serra da Arrábida, ladeando o respetivo convento mandado erigir por D. João de Lencastre no qual viveram monges Franciscanos (1542) até ao ano da extinção das Ordens Religiosas (1834).

Seguiu-se a travessia de ferry, de Setúbal para Troia, sem avistar golfinhos. Sobrevoámos os arrozais da Comporta e cruzámo-nos com as cegonhas em Alcácer do Sal, penetrando o Alentejo até Arraiolos, vila reconhecida pela tapeçaria artesanal portuguesa que data do século XVII e pelo raro castelo de arquitetura circular (1305). O restaurante “Alpendre” serviu de primeiro ponto de confraternização à mesa.

Veja todas as imagens da viagem

Alter do Chão (Castelo e Coudelaria), Crato (terra outrora sede da Ordem de Malta e de D. Prior do Crato, com vasto património militar, civil e religioso) e as muralhas do castelo medieval da vila de Marvão, situada no topo da Serra do Sapoio, a uma altitude de 860 metros, atravessam-se no percurso que deambula pela N359 e pelo Parque Natural de São Mamede, antes da chegada Portalegre.

A noite é passada na capital de distrito, cidade outrora rica na indústria têxtil e que alberga a casa museu José Régio. 336 quilómetros percorridos e tempo de alimentar o corpo no restaurante “Sal e Alho”. No Hotel José Régio descansámos o esqueleto.

Segundo dia, segundo trajeto, de Portalegre a Monsaraz (302 quilómetros), com paragem para almoço em Évora (Cozinha da Catarina). Antes, a N246 levou-nos até Elvas, considerada pela UNESCO como Património da Humanidade, a maior cidade fortificada da Europa onde desagua o aqueduto da Amoreira e na qual se destaca o castelo edificado em 1226 por D. Sancho II e o Forte de Nossa Senhora da Graça.

O alcatrão fronteiriço levou-nos até às ruínas do castelo de Juromenha, guardião do Guadiana antes de chegarmos a Vila Viçosa, testemunho vivo da Dinastia de Bragança.

Em Évora, com as motas a descansarem debaixo do Templo de Diana, é tempo de olhar para o GPS. O maior lago artificial da Europa, Alqueva, esperava-nos. Na Amieira as motas quase que flutuam numa linha de terra que separa terra firme do lago.

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

A viagem prosseguiu até ao Hotel Rural Horta da Moura, que beija as margens do Alqueva e tem vista para a encosta das muralhas do Castelo de Monsaraz.

Cumprida a parte da gastronomia e vinho alentejano, a contemplação de um céu estrelado como sobremesa eleva-nos a uma dimensão um tanto ou quanto onírica. A paisagem enfeitiça antes de nos atiramos para o vale dos lençóis.

Aldeia da Luz: visita à aldeia nova com vista para a outra que passou à história

Ao amanhecer limpam-se as viseiras dos capacetes. Ricardo Coelho, o “homem do leme” sempre meticuloso, é experiente nestas lides. Trabalhou num grupo de media ligada ao motociclismo e aos carros (Motopress) onde fez “1300 números” de uma das revistas. A paixão, desde pequeno, por motas, levou-o a ser “assistente de corredores portugueses no Paris-Dakar” e a ter no curriculum “17 Bajas Portalegre”, notou. Hoje opera no turismo de motas.

A contemplação de um olival milenar (a segunda oliveira mais antiga do país com 2450 anos que é acompanhada de uma meia dúzia que tem entre 750 e 1500) abriu o apetite para o que viria a seguir. Estávamos nas “fronteiras” do Alqueva. O tal lago que durante anos a fio tinha a inscrição numa das paredes da barragem “construam-me, porra!” e que hoje, construído, alimenta turismo e agricultura.

Chegada à aldeia da Luz. As casas cheiram a novo ainda, mas quem lá vive, o BI é, claramente, outro. É simplesmente Luz, conforme está escrito no chão da estrada onde termina a aldeia ainda sem história que procura refletir a outra carregada dela, mas cujas origens estão agora e para sempre submersas no imenso lago.

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

Depois de uma extensa lista de castelos — Palmela, Arraiolos, Avis, Crato, Flor da Rosa, Alter, Elvas, Juromenha, Évora, Portel, Estrela, Monsaraz —, o da Lousa, não está à vista. Está debaixo de água, conforme escrito num placard fotográfico algo comido pelo sol.