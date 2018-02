As músicas da série de televisão “1986”, com argumento de Nuno Markl e que se estreia em março na RTP, são apresentadas ao vivo em maio, em Lisboa, no espetáculo Concerto por um Novo Futuro, foi hoje anunciado.

“A Associação Novo Futuro organiza pelo oitavo ano consecutivo, o concerto solidário de angariação de fundos - Concerto por um Novo Futuro – ‘1986’, marcado para 17 de maio na Altice Arena”, refere a promotora Música no Coração num comunicado hoje divulgado. No espetáculo, que contará com a participação especial de Lena D’Água, atuam Ana Bacalhau, Catarina Salinas, David Fonseca, João Só, Márcia, Miguel Araújo, Samuel Úria e Tatanka (vocalista dos The Black Mamba). Do alinhamento do concerto fazem parte “as canções originais da série ‘1986’ e outros tantos clássicos da época inspirados na viagem aos anos 80, que nela se retrata”. A associação Novo Futuro, fundada em Portugal em 1996, “tem como missão o acolhimento em pequenos lares familiares de crianças e jovens em risco social, privados de um ambiente familiar seguro, com histórias marcadas pela exposição involuntária a situações de abuso, negligência e maus-tratos físicos e psicológicos, privilegiando-se o acolhimento de grupos de irmãos”.