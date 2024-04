Em comunicado, a autarquia do distrito do Porto revelou que as iniciativas alusivas à programação da comemoração do 25 de Abril vão decorrer ao longo ano.

O “pontapé de saída” acontece já no sábado com a inauguração na Galeria Municipal, pelas 18h30, da exposição de Alfredo Cunha apresentando uma seleção dos registos fotográficos captados por este fotógrafo.

Posteriormente, na terça-feira, o historiador Joel Cleto irá fazer uma visita guiada ao edifício dos Paços do Concelho e à exposição documental "Antes e Depois - O Poder Local em Matosinhos" na Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

Já na quarta-feira, pelas 22h00, o cantor Rodrigo Leão vai proporcionar um concerto no exterior do edifício do município e, às 23h30, a fachada será palco de um espetáculo de `videomapping´ com imagens de Alfredo Cunha culminando, às 00h00, com fogo de artifício.

Já de madrugada, à 01:00, sobe ao palco do Teatro Municipal Constantino Nery “A Noite”, peça interpretada pelo Grupo de Teatro de Jornalistas do Norte.

No dia 25, pelas 10h00, decorrerão as tradicionais comemorações com o hastear de bandeiras e a realização de uma assembleia municipal seguindo-se, às 15h00, a cerimónia de atribuição de medalhas honoríficas a cerca de 150 personalidades ou entidades que se destacaram no serviço à comunidade de Matosinhos.

No dia seguinte, o artista Salvador Sobral e a Orquestra Jazz de Matosinhos dão, pelas 22h00, um concerto gratuito ao ar livre em frente aos paços do concelho.

No sábado, pelas 18h00, é a vez do Quarteto de Cordas de Matosinhos estrear, no salão nobre da câmara, “Três Quartetos de Cordas a partir de uma leitura da música de Zeca Afonso”, uma encomenda da Câmara de Matosinhos especificamente realizada para estas comemorações.

Além disso, está patente no Mercado Municipal de Matosinhos a escultura “Abril Solar” criada pelo artista Leonel Moura.

A escultura, com três metros de altura e cerca de 150 quilos, tem a forma de um cravo e integra um conjunto de painéis fotovoltaicos colocados no meio das folhas superiores que lhe permitem detetar a presença de pessoas, emitir sons de natureza e iluminar-se à noite.