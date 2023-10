O cartaz da terceira edição, que acontece entre 22 e 24 de março, inclui “uma atuação nunca antes vista do duo belga 2manydjs que terá como convidados especiais Éclair Fifi e Erol Alkan, além de DJ sets de grandes artistas internacionais que prometem encher as pistas de dança, entre eles Bonobo, Eliza Rose e CC:DISCO!; e atuações ao vivo extraordinariamente multifacetadas de Sevdaliza, Oneohtrix Point Never, TOMMY CASH, Shygirl apresenta ‘ClubShy’, Tiga & Hudson Mohawke apresentam ‘Love Minus Zero’, e Wata Igarashi”.

A estes nomes juntam-se os dos portugueses Chima Isaaro, Moullinex + GPU Panic, Supa b2b Ghetthoven e XEXA.

À semelhança do ano passado, o Parque Eduardo VII volta a receber “dois dias e duas noites de música, criatividade e tecnologia”.

A organização refere ainda que “o Sónar by Day (em 23 e 24 de março) contará mais uma vez com palcos cobertos e ao ar livre no Pavilhão Carlos Lopes, incluindo ainda um programa completo de Sónar+D”, a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas.

O Sónar by Night (nos dias 22 e 23 de março) irá acontecer “inteiramente no interior do Pavilhão Carlos Lopes para duas noites de música ininterrupta, do pôr ao nascer do sol”.

A organização do festival salienta que os nomes hoje anunciados “são apenas os primeiros de um alinhamento que contará com dezenas de outros artistas, de talentos portugueses emergentes a ícones do underground, passando por cabeças de cartaz internacionais e performers experimentais”.

“Mais espetáculos serão anunciados em breve, bem como pormenores adicionais acerca dos recintos e da programação do Sónar+D”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

Os passes gerais e os passes gerais VIP para o 3.º Sónar Lisboa já estão à venda, no site oficial do festival em www.sonarlisboa.pt. Os passes gerais custam 95 euros e os passes gerais VIP 220 euros.

A segunda edição do Sónar Lisboa apresentou mais de 50 atuações e DJ sets, tal como ‘talks’ e uma exposição audiovisual de grande formato, no Pavilhão Carlos Lopes e na Estufa Fria, ambos no Parque Eduardo VII.

Entre 31 de março e 02 de abril de 2023, passaram pelo festival cerca de 20 mil pessoas, de acordo com a organização.

O cartaz musical abrangeu “todo o espetro da música eletrónica, da pista de dança aos sons experimentais”, incluindo atuações de James Holden, Max Cooper, WhoMadeWho, Héctor Oaks, Sensible Soccers, Throes + The Shine, DJ Nigga Fox, Shaka Lion, Rui Vargas, Yen Sung e Chet Faker.