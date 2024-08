Durante quatro dias, a Porto Ambiente juntou cerca de 400 crianças e jovens nas praias do Carneiro, Molhe, Homem do Leme e Aquário, no concelho do Porto, para aprenderem mais sobre o impacto ambiental do abandono de resíduos no areal, e as consequências destes gestos nas praias e oceanos.

Com diferentes atividades destinadas ao público infanto-juvenil, todos puderam acompanhar o trabalho das equipas de limpeza das praias, mas também ajudar a recolher, a identificar e a separar os resíduos de forma correta. E sempre com recurso a jogos educativos e sessões de sensibilização, refere a Câmara do Porto em comunicado às redações.

O projeto “Reciclar é Fish” tem como objetivo principal incentivar à mudança para comportamentos e hábitos de consumo mais responsáveis e sustentáveis, criando agentes ativos na comunidade, responsáveis pela disseminação de boas práticas ambientais.

Estas ações estão incluídas no plano de Educação Ambiental, no âmbito da Bandeira Azul para 2024, subordinado ao tema “Liderança azul” e à preservação dos oceanos, promovido pelas Águas e Energia do Porto, empresa municipal responsável pela gestão das praias do município.