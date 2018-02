Alemanha

Michael Schulte representará a Alemanha com o tema "You Let Me Walk Alone". O cantor arrecadou a pontuação máxima das três vertentes da votação (Painel Eurovisão, Júri Internacional e Televoto) do Unser Lied für Lissabon, organizado pela estação pública alemã NDR.

A Alemanha detém o recorde de participações, 61. Desde a sua estreia, em 1956, apenas falhou uma edição, em 1996, e venceu por duas vezes (1982 e 2010). O país faz parte dos “Big Five”.

Azerbaijão

De acordo com a imprensa nacional, a língua azeri (ou turco azerbaijano) poderá entrar na lista de línguas utilizadas no Festival Eurovisão em 2018 com a cantora Sofi Marinova. No entanto, a música que representará o país ainda não é conhecida.

Estreante em 2008 depois de a emissora İTV ingressar na União Europeia de Radiodifusão (UER), o Azerbaijão participou em todas as edições desde então, tendo vencido em 2011.

Croácia

Franka Batelić é o nome escolhido para representar os croatas no palco da Altice Arena com o tema “Crazy”.

A Croácia estreou-se na Eurovisão em 1993, alcançando os seus melhores resultados em 1996 e 1999, com um quarto lugar na grande final.

Chipre

A emissora cipriota CyBC anunciou no início de fevereiro que a representante do país em Lisboa será Eleni Foureira com o tema “Fuego”.

Estreante em 1981, Chipre participou em 34 edições do Festival, apenas falhando o apuramento para a grande final em seis edições. Com a vitória de Salvador Sobral por Portugal, o Chipre tornou-se no país com maior número de participações e sem nenhuma vitória.

Dinamarca

Rasmussen foi o vencedor do Dansk Melodi Grand Prix 2018 com a canção "2Higher Ground” e será o representante da Dinamarca na Eurovisão.

Tendo a sua estreia acontecido em 1957, a Dinamarca já participou 46 vezes na Eurovisão. Do seu curriculum faz parte a ausência por onze anos consecutivos (de 1967-1977).

Espanha

Alfred e Amaia irão representar os “nossos vizinhos” com o tema "Tu Canción”. A canção venceu o “Operación Triunfo”, programa de televisão espanhol que escolhe o candidato do país à Eurovisão.

Estreante em 1961, a Espanha conta com 57 participações na Eurovisão, tendo sido o primeiro país a conquistar duas vitórias consecutivas (1968 e 1969).

Eslovénia

Lea Sirk representará o país com o tema "Hvala, ne!". Poderá recordar-se do nome da cantora face à sua imitação de Salvador Sobral na versão nacional do talent show "A Tua Cara Não Me É Estranha".

Participante desde 1993, a Eslovénia entrou em 23 edições do Festival, tendo por 13 ocasiões disputado a final.

França

O duo Madame Monsieur, com o tema "Mercy", venceram o Destination Eurovision 2018, adquirindo o passaporte para a grande final do concurso em Lisboa. O português Lisandro Cuxi ficou na segunda posição, tendo sido o favorito do júri internacional.

Participante desde a primeira edição da competição, a França competiu por 60 ocasiões no Festival, tendo apenas falhado as edições de 1974 e 1982. Pertence também aos "Big Five".

Grécia

Yianna Terzi será a representante grega no Festival e foi escolhida depois de um “Eurodrama”: vários candidatos foram desqualificados e a final foi cancelada por problemas financeiros com as editoras parceiras. Depois de tudo, a ERT, estação pública grega, decidiu escolhê-la internamente. Yianna interpretará a canção “Oniro Mou” em Lisboa.

A Grécia participou na Eurovisão 37 vezes desde a sua estreia, em 1974. O país venceu em 2005 com o tema “My Number One” de Helena Paparizou.

Hungria

O grupo de metal AWS representará a Hungria com o tema "Viszlát nyár", cantado em húngaro.

Estreante em 1994, a Hungria participou em 15 edições do Festival, tendo como melhor resultado o 4.º lugar alcançado na sua estreia com Friderika Baye. Desde 2011, o país tem marcado presença em todas as finais, alcançando três posições no top10.

Irlanda

Ryan O'Shaughnessy representará os irlandeses com o tema “Together”. O músico participou no "Britain's Got Talent" e no "The Voice of Ireland", tendo chegado à final de ambas as competições.

A Irlanda participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1965 e já ganhou por sete vezes (1970,1980, 1987, 1992, 1993, 1994 e 1996).

Israel

A cantora Netta Barzilai venceu o HaKokhav Haba, talent show que foi utilizado, pelo quarto ano consecutivo, como final nacional israelita para o certame europeu. O tema que irá interpretar ainda não é conhecido, será escolhido pela IPBC nas próximas semanas.

Israel, apesar de não se localizar no continente europeu, participa no por ser filiado da União Europeia de Radiodifusão (UER). No total, o país participou 40 vezes, tendo vencido por três ocasiões: em 1978, 1979 e 1998.

Itália

A canção de Ermal Meta e Fabrizio Moro, que correu o risco de ser eliminada por um presumível caso de plágio, fala de locais onde ocorreram atentados na Europa como Las Ramblas, em Barcelona, Nice, Paris ou Londres. Os dois jovens, já vencedores de prémios em anteriores edições deste festival, vão representar Itália em Lisboa.

Participante na edição inaugural do Festival Eurovisão, Itália conta com um total de 44 participações, tendo vencido em duas ocasiões: 1964 e 1990. No entanto, a história da sua participação fica marcada por um interregno de 14 anos (entre 1997 e 2010).

Letónia

A cantora letã nascida no Rio de Janeiro Laura Rizzotto é a representante da Letónia. "Funny Girl" venceu a Grande Final do Supernova 2018, conseguindo a pontuação máxima do júri e do televoto.

A Letónia teve a sua estreia 2000, tendo participado em 18 edições na Eurovisão. Em 2002 a artista letã Marie N venceu com o tema "I Wanna".

Macedónia

O grupo Eye Cue será o representante da Macedónia a subir ao palco da Altice Arena. Formado pelos vocalistas Bojan Trajkovski e Marija Ivanovska e o baterista Ivo Mitkovski, o grupo foi escolhido para o certame com "Lost and Found", tema composto por Bojan Trajkovski. O tema a concorrer à Eurovisão deverá ser conhecido nas próximas semanas.

A Macedónia participa no Festival da Eurovisão desde 1998, tendo concorrido por 17 ocasiões no certame europeu. O melhor resultado obtido pelo país remonta a 2006, ano em que Elena Risteska e "Ninanajna" conquistaram a 12.ª posição em Atenas. Desde a implementação das duas semifinais, o país apenas conseguiu o apuramento em 2012.

Malta

Christabelle Borg e "Taboo" foram os vencedores do Malta Eurovision Song Contest 2018 e representarão o país em Lisboa.

Estreante em 1971, Malta participou em 31 edições do Festival Eurovisão, tendo alcançado a grande final em 21 ocasiões. Ira Losco e Chiara, em 2002 e 2005, respetivamente, conquistaram as melhores colocações de sempre do país, com um 2.º lugar.

Montenegro

Vanja Radovanović venceu o Montevizija 2018 com "Inje", canção composta pelo próprio, e será o representante do país em Lisboa.

Estreante em 2007, Montenegro conta com 9 participações no Festiva, conquistando apenas dois apuramentos para a grande final: em 2014, com Sergej Ćetković, e em 2015, com Knez .

Moldávia

O grupo DoReDoS representará a Moldávia com o tema "My Lucky Day, composto pelo russo Philip Kirkorov, um nome bem conhecido do universo eurovisivo.

Participante desde 2005, a Moldávia participou no Festival por 13 vezes. Com nove apuramentos para a Grande Final, a melhor classificação do país aconteceu em 2017 com o grupo Sunstroke Project a conquistar a 3.ª posição com 'Hey Mamma', o tema mais votado pelo televoto português.

Reino Unido

SuRie representará as cores de Sua Majestade com “Storm”.

Estreante em 1957, o Reino Unido conta com 60 participações no Festival Eurovisão, destacando-se as cinco vitórias (1967, 1969,1976, 1981 e 1997), bem como outras 18 posições no pódio da competição. No entanto, os últimos anos não têm sido simpáticos. Desde 2003, o Reino Unido conta apenas com uma posição no top5 do certame e terminou em último lugar em três anos (2003, 2008 e 2010).

Rússia

Depois de alguma polémica na edição passada, Julia Samoylova será, este ano, a representante da Rússia. Recorde-se que em 2017 as autoridades ucranianas proibiram a sua entrada em território nacional, depois de a mesma ter atuado na Crimeia, violando a lei da Ucrânica. A canção ainda não foi revelada.