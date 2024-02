As relações disfuncionais no interior das famílias é o tema retratado naquela que foi a primeira peça do célebre dramaturgo irlandês, e que agora conhece uma nova encenação, para o Teatro da Trindade, em coprodução com a Produções Teatrais Próspero, indicou o teatro em comunicado.

Nesta versão de Sandra Faleiro, as atrizes Valerie Braddell e Paula Lobo Antunes interpretam a mãe e a filha, que, isoladas na pequena localidade de Leenane, na costa oeste da Irlanda, vivem numa relação doentia e de codependência.

A ação passa-se toda dentro de uma casa e o isolamento a que as duas personagens estão sujeitas torna-se cada vez mais opressivo, à medida que os dias passam.

A filha, Maureen, é uma mulher solteira que ficou em casa para tomar conta da mãe, enquanto as suas duas irmãs conseguiram sair, para viver as suas vidas e tentar um futuro.

A mãe, Mag, é uma mulher manipuladora e possessiva, que vive com medo de que a filha a abandone e a deixe sozinha.

O tempo passa e os rituais repetem-se, até ao dia em que estas duas mulheres recebem a visita de um antigo pretendente de Maureen, Pato Dooley, um homem que transporta o “sonho americano”, que está farto de trabalhar em Inglaterra e quer formar uma família.

Com ele, vem o irmão mais novo, Ray Dooley, habitante da aldeia e uma espécie de espelho das duas mulheres e do que elas representam para os habitantes de Leenane.

A entrada em cena destas duas personagens vai fazer com que tudo mude num jogo de subversão, expectativa, traição e mentira.

Nuno Nunes e Vicente Gil interpretam os dois irmãos, completando o elenco do espetáculo, que vai estar em cena no Trindade até 31 de março.

Em 2022, este mesmo espetáculo esteve em cena na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, com encenação de João Cardoso.

“A rainha da beleza de Leenane” estreou-se em 1996, em Galway, na Irlanda, tendo alcançado sucesso no West End de Londres, e chegado à Broadway dois anos depois.

Esta peça foi aclamada pela crítica e nomeada para um prémio Laurence Olivier e para seis Tony Awards, incluindo melhor peça.