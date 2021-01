Tomas é apaixonado por Tereza, mas não lhe consegue ser fiel. Sabina é sua amante, mas desenvolve também uma relação extraconjugal com Franz. Um quarteto amoroso em que cada personagem se debate com questões tanto profundas como mundanas, com especial destaque para a luta entre a vontade de compromisso e o desejo de liberdade associado ao erotismo e à beleza.

Esta é a base da história d'A Insustentável Leveza do Ser, escrito em 1984 por Milan Kundera e que retrata a história de dois casais durante a ocupação soviética na antiga Checoslováquia (República Checa, desde 1993).

Sendo para muitos um romance filosófico (embora o autor rejeite essa ideia), este é um romance em que o narrador nos apresenta reflexões sobre o amor, a individualidade, a esperança e, de certa forma, a condição humana, tendo sempre como pano de fundo a situação política que o país vivia na altura (anos 60/70). Desta forma, através das suas personagens principais, Tomas, Tereza, Sabina e Franz, o autor leva-nos numa viagem pela mente humana e os seus conflitos interiores.

A discussão sobre este livro será já a 28 de janeiro, pelas 21h e contará com a participação de Patrícia Reis, escritora e cronista do SAPO 24, que lança dois dias antes uma obra de sua autoria, intitulada Da Meia-Noite às Seis.

