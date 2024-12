Estas confissões foram feitas num novo documentário 'Coronation Girls' sobre um grupo de 50 mulheres do Canadá que estiveram na coroação de Isabel II quando tinham 17 anos. Doze delas voltaram a Londres em 2023 e tomaram um chá surpresa com Carlos III.

Neste novo documentário o rei falou também sobre a sua própria coroação e sobre se sentir "um pouco ansioso" sobre usar a pesada coroa de Santo Eduardo e se preocupar se esta iria balançar.

Apesar de ter apenas quatro anos na altura da coroação da mãe, em 1953, guarda muitas das memórias da preparação para a cerimónia.

"Eu lembro-me de tudo muito bem naquela época, e sei que a minha irmã e eu tomávamos banho à noite e a minha mamã costumava ir estar connosco nessa altura e usava a coroa para praticar".

"É necessário estarmos habituados ao quão pesada [a coroa] é", acrescenta.

"Eu nunca me esqueci, ainda me consigo lembrar vividamente", sublinhou enquanto passeava com as mulheres do Canadá pelo Palácio de Buckingham.

O documentário, 'Coronation Girls', conta a história de 50 mulheres de todo o Canadá que foram patrocinadas por um empresário, Garfield Weston, para estarem presentes na coroação de Isabel II.

A maior parte nunca tinha saído das suas cidades antes e esta viagem significou viajar de comboio e mar para uma estadia de sete semanas.

O documentário de 90 minutos reflete a história de vida destas mulheres, com 12 membros do sobreviventes do grupo. Este é um documentário do cineasta Douglas Arrowsmith que será transmitido a 26 de dezembro pela WNED PBS no Canadá.