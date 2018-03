Ser a primeira mulher a conseguir ganhar um prémio, a desempenhar um cargo ou a executar determinada função é uma honra que não tem par. Hoje o reconhecimento é visível, mas na altura foram vários os obstáculos, regras, estereótipos que enfrentaram. Aqui ficam 10 mulheres que conseguiram abrir um novo caminho.

Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço, em 1963

créditos: AFP

Na nave russa Vostok VI, Valentina foi a primeira mulher a ir ao espaço. Com a morte do pai - um operário que conduzia tratores -, começa a trabalhar numa fábrica de têxtil aos 18 anos para ajudar a mãe. Aos 24 anos, começa a estudar para ser cosmonauta e, em 1963, torna-se a primeira mulher a ir ao espaço. Em 2011 foi eleita deputada pelo partido Rússia Unida, o mesmo de Putin.

Wilma Mankiller foi a primeira mulher eleita para servir como chefe da nação Cherokee, em 1985

A Nação Cherokee de Oklahoma é uma das três tribos Cherokee reconhecidas pelos Estados Unidos. Até ao século XVI, habitavam no atual território do leste dos Estados Unidos, até serem expulsos para o Planalto de Ozark.

Quando Wilma Mankiller morre, em 2010, Barack Obama dedicou-se algumas palavras: “Ao ser a primeira mulher chefe da Nação Cherokee, ela mudou a relação entre a nação e o governo federal, e serviu de inspiração para as mulheres”.

Maria Curie foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel, em 1903

Wikipédia

Marie Curie, polaca naturalizada francesa, foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel, sendo destacada por conduzir pesquisas pioneiras na área da radioatividade. Depois deste Nobel, ganhou mais quatro.

Foi também a primeira mulher a ser admitida enquanto professora na Universidade de Paris. Em 1995, torna-se ainda a primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris.

Sarah Thomas tornou-se a primeira mulher a arbitrar a NFL, em 2015

Com 41 anos, Sarah Thomas tornou-se a primeira mulher na história a ser árbitra oficial de NFL. Natural do estado de Mississippi, trabalha também como representante de vendas de produtos farmacêuticos.

Aretha Franklin foi a primeira artista feminina a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1987

Uma rainha do Gospel, R&B e Soul. Foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Apesar de todo o sucesso, Franklin possui apenas dois singles que foram para o primeiro lugar na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos segundo a revista Billboard: "Respect" e "I Knew You Were Waiting (For Me)".

Em 2005, o presidente George W. Bush condecorou Franklin com a Medalha Presidencial da Liberdade pelos seus serviços aos Estados Unidos.

Junko Tabei foi a primeira mulher a subir ao monte de Evarest, em 1975

créditos: AFP

A alpinista japonesa, com 77 anos, além de ter sido a primeira mulher a atingir o cume do Monte Evarest, foi também a primeira a ter escalado os sete cumes, em 1992, com 53 anos de idade.

É formada em literatura inglesa pela Universidade Feminina de Showa onde se tornou membro da equipa de montanhismo da universidade.

Victoria Woodhull foi a primeira mulher a concorrer às eleições presidenciais norte-americanas, em 1872

créditos: Wikipédia

Victoria Woodhull, sufragista anarquista norte-americana, já concorria nas eleições norte-americanas, ainda antes de as mulheres terem direito ao voto, em 1872.

Victoria Woodhull, com apenas 33 anos, candidatou-se à Casa Branca, pelo partido da Igualdade de Direitos. Vítima de violência - o marido era alcoólico - sofria agressões frequentes e um dos dois filhos nasceu com uma deficiência mental. Não ganhou as eleições, mas fez história.

Ann Dunwoody foi a primeira general de quatro estrelas no Exército norte-americano, em 2008

créditos: AFP

Ann Elizabeth Dunwoody foi a primeira militar a conseguir uma classificação oficial de 4 estrelas, recebendo a quarta estrela em 14 de novembro de 2008.

Edith Wharton foi a primeira mulher a ganhar o prémio Pulitzer de ficção, em 1921

créditos: Wikipédia

Edith Wharton foi uma escritora norte-americana com uma importância incontornável. Venceu o Prémio Pulitzer de Ficção, em 1921, com o romance The Age of Innocence. Faleceu no dia 11 de agosto de 1937.

Sirivamo Bandaranaike do Sri Lanka foi a primeira mulher do mundo a ser eleita para chefe do governo, em 1960

créditos: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Sirimavo Bandaranaika foi a primeira-ministra do Sri Lanka em três períodos diferentes: 1960-1965, 1970-1977 e 1994-2000. Sirima estudou no St Bridget’s Convent, Colombo, e seguiu o estilo de vida budista toda a vida.

Ella Fitzgerald foi a primeira mulher a ganhar um Grammy, em 1959

Ella Jane Fitzgerald é mundialmente conhecida como “Primeira Dama da Canção”. Atriz, cantora, compositora de jazz. Ella foi a primeira mulher a ganhar um Grammy e ao longo da sua vida ganhou 13 e teve 20 nomeações.