Bastaram os primeiros acordes de 'People = Shit' para que a Altice Arena entrasse em ebulição, formando circle pits aqui e ali, saltando, pisando cadeiras e destruindo copos, atirando camisolas pelo ar, perdendo carteiras e sapatilhas, relembrando adolescências ou vivendo-as na sua plenitude. Durante pouco mais de uma hora e meia, ninguém pensou nos problemas que assolaram a edição deste ano do VOA – Heavy Rock Festival; ninguém pensou que, em termos de acústica, o que brotava do palco não chegava ao público nas melhores condições; ninguém pensou que o dia seguinte era de trabalho, que voltar para casa poderia ser bastante complicado, que as dores nas pernas e nos braços e a falta de sono impediriam o bom funcionamento dos processos cognitivos.

A culpa foi dos Slipknot, que regressaram a Portugal uma década depois, para encabeçar o primeiro dia de um festival dedicado ao heavy metal naquele que foi um concerto em modo aquecimento: em agosto virá novo álbum e nova digressão, e a promessa até foi feita pelo vocalista Corey Taylor, ainda em palco: “vocês hão-de ver os Slipknot outra vez”. Após tamanha demonstração de força, de agressividade, e de pujança, as expetativas já estão outra vez no alto. Que nos poderão trazer os norte-americanos da próxima vez que os encontrarmos? A resposta é simples: um novo disco, um novo espetáculo, uma nova sessão de pancadaria. E novamente a sensação de que ser-se fã dos Slipknot é como pertencer a uma clique distinta, a um grupo mais ou menos mafioso que, mais que se colocar às margens da sociedade, se está borrifando para essa mesma sociedade.

Está tudo nos versos de 'Surfacing', canção presente no primeiro álbum “à séria” dos Slipknot (editado em 1999 e o sucessor de “Mate. Feed. Kill. Repeat.”, disco de tendência avant-garde lançado originalmente em 1996 e que hoje é tido pelo grupo como uma mera maqueta), e que foi descrita por Taylor como “o hino nacional” antes de terminar o concerto na Altice Arena com chave de ouro. Espera, chave de ouro? Nah, talvez mais uma soqueira. Riffs metálicos, efeitos resgatados ao hip-hop, graves e percussão a baterem-nos no rosto como um bulldozer. E a percussão é ao mesmo tempo música e espetáculo: é vê-los, em palco, a espancar bidões metálicos com tacos de basebol em chamas e a pensar caramba!, ora aí está um grupo de malta com o qual não gostaríamos de nos cruzar à noite em locais descampados.

Os Slipknot são, muito provavelmente, uma das expressões máximas – ou pelo menos das mais violentas – do ennui neurótico e juvenil, daqueles períodos na nossa vida nos quais todos estamos certos e as outras pessoas são apenas lixo. Mais de 20 anos de carreira apoiados nesta simples expressão: “We Are Not Your Kind”, que se pode livremente traduzir como “não somos da vossa raça”, discurso agressivo, separação das águas entre o “nós” e o “resto”, título do sexto álbum de estúdio dos norte-americanos, a ser lançado no próximo dia 9 de agosto. É impossível não ver este título como uma espécie de resumo da carreira dos Slipknot: um grupo de gente enraivecida, de música crua, que não cede nem pede cedência.

Jim Root, guitarrista da banda desde 1999, parece concordar com esta ideia. “A sociedade está a mudar, e não sei como é que os Slipknot se enquadram nela”, diz-nos, nos bastidores da Altice Arena, poucos minutos antes do concerto e sem a máscara que o caracteriza em palco (sendo que todos os membros dos Slipknot se mascaram para os seus espetáculos, de forma a preservar algum anonimato e também alguma pureza na sua música, colocando o foco na mesma e não nos seus rostos). “Sempre nos posicionámos contra a indústria musical, e contra aquilo que a sociedade acha que é normal. Agora há uma espécie de mentalidade coletiva, por causa das redes sociais. As pessoas não sabem aquilo por que lutam, lutam por causas sobre as quais não receberam qualquer tipo de educação... Os Slipknot são o que são desde há 20 anos”.

Root, que também fez parte dos Stone Sour (onde Corey Taylor também é vocalista) até 2014, apresenta-se-nos como um gigante gentil (quase dois metros de altura e músculos a dar com um pau) de discurso solto, mas com a aura de quem seria capaz de nos partir ao meio se estivéssemos dispostos a espicaçar o seu lado menos simpático. E o próprio confirma-o, contando-nos uma curta estória de forma a comprovar o seu ponto de vista: “O nosso novo percussionista [cuja identidade não foi ainda revelada] deu-me cabo da pedaleira e fez-me falhar uma canção. Ao bom jeito dos Slipknot, rasguei-lhe as peles dos bombos. Deixei-lhe só algumas para que pudesse terminar o concerto. Tê-lo-ia feito ao Chris [Fehn, percussionista despedido este ano da banda], ao 'Clown' [Shawn Crahan, percussionista e fundador da banda], ao Mick [Thomson, guitarrista], ao Sid [Wilson, turntablist e teclista]... Se alguém me lixar as coisas, eu vou lixar as deles. Vale tudo. Deram-me um bocado na cabeça, disseram-me que lhe estava a fazer bullying... Cresçam, malta. Isto é Slipknot! É assim que o mundo funciona. Estragas as minhas coisas, eu estrago as tuas”.

Jim Root, guitarrista dos Slipknot

Olho por olho, dente por dente, muito resumidamente. Diz-nos o guitarrista que “We Are Not Your Kind” vai de encontro ao que já era dito em 'Surfacing': fuck it all, fuck this world, fuck everything that you stand for..., que é melhor deixar sem tradução. Porém, tudo isto também tem a ver, para Jim Root, com falhas na comunicação entre seres humanos: “Há muita gente que pensa da mesma forma e que não o sabe, porque não comunica com as outras pessoas. Se conseguirmos quebrar estas barreiras, ultrapassar todos estes rótulos e conversar, descobriríamos que não somos assim tão diferentes”.