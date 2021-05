“A virtude não tem graça”. Quem o diz é Ricardo Araújo Pereira à conversa com Mariana Cabral, mais conhecida por Bumba na Fofinha, no novo podcast RESET, promovido pela Delta Q. O elogio do sucesso está bem presente em entrevistas realizadas a inúmeras figuras públicas das mais diversas áreas, mas não será mais desafiante abordar a capacidade de extrair lições positivas de acontecimentos negativos?

O fracasso é democrático e já todos, de uma forma ou de outra, o experienciaram. Mas no fundo, é a formo como aprendemos a corrigir os nossos erros. Como descobrimos um novo caminho para a nossa vida. Como criamos empatia com alguém que tenha passado por um processo semelhante.

No RESET, Mariana Cabral irá convidar diversas figuras públicas a desconstruir a ideia de fracasso e mostrando de forma leve e divertida que as pessoas que idolatramos também falharam ao longo da vida e foram “obrigadas” a fazer “reset” e começar de novo. E quem melhor para estrear este formato do que Ricardo Araújo Pereira, uma das principais figuras do humor em Portugal.

Na conversa, com pouco mais de uma hora, Bumba e RAP vão falar de coisas que correram menos bem na carreira do humorista, de um episódio embaraçoso na adolescência e ainda do modo como o processo criativo é uma constante procura de validação e prevenção do fracasso. No entanto, é quase impossível levar a vida sem fracassar pelo menos uma vez. E ainda bem.

“O que a gente quer é chegar ao palco, apresentar os fracassos e dizer 'gostem lá disto'” são as palavras utilizadas por RAP para descrever a sua profissão e, de certa forma, para elogiar os insucessos que, à primeira vista, são desconfortáveis, mas que depois se tornam em conteúdo para entreter uma sala de espetáculos com milhares de pessoas.

Há espaço ainda para falar de problemas intestinais, para imitações de vídeos emblemáticos do YouTube sobre aviões e para descobrir que o símbolo da procrastinação do humorista é facto de o “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” (programa semanal que apresenta na SIC) começar a ser escrito três horas antes de ser gravado.

A primeira temporada de RESET será composta por 8 episódios que terão estreia todos os domingos no canal RESET no YouTube, em formato vídeo, e no Spotify em formato áudio. Os convidados serão surpresa até ao dia da transmissão, mas fazem parte de áreas tão distintas como a música, representação, humor, ou gastronomia. Este projeto tem ainda um cariz solidário, uma vez que cada entrevistado apresentará uma instituição à qual a Delta Q fará uma doação, servindo de mote para que mais pessoas se juntem a essa causa.