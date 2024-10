O projeto Sementeira, da associação cultural Antípoda, é copromovido pelo Espaço do Tempo e coproduzida pela Alma d’Arame, Pó de Vir a Ser e Centro de Artes e Espetáculo de Portalegre (CAEP), em parceria com Um Coletivo e as câmaras de Viana do Alentejo, Mértola e Portalegre.

“Esta convocatória privilegia candidaturas de artistas provenientes ou residentes em território alentejano”, destinando-se a projetos originais de teatro, dança, música, performance ou cruzamentos disciplinares, indicaram os promotores.

No âmbito desta iniciativa, vai ser atribuído um apoio de 10 mil euros ao projeto selecionado, além de quatro semanas de residência em vários locais e de um circuito regional de apresentação dessa criação em cinco municípios do Alentejo.

As candidaturas serão analisadas por representantes da associação cultural Antípoda, do Espaço do Tempo, da Alma d'Arame e da Pó De Vir a Ser, estando o anúncio do projeto selecionado previsto para o dia 16 de janeiro de 2025.

Seguem-se, em abril e maio do próximo ano, residências pelas estruturas em Évora, Montemor-o-Novo e Portalegre, culminando com a estreia, no dia 26 de maio, às 21h30, durante o XVII Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo.

A criação selecionada será ainda apresentada, no dia 29 maio, no Cineteatro Vianense, em Viana Do Alentejo, no dia 6 junho, no CAEP, Portalegre, no dia 3 de setembro, no Teatro Garcia Resende, em Évora, e no 24 de setembro, no Cineteatro da Mina de São Domingos, em Mértola.

Segundo os promotores, o apoio a atribuir é financiado pelo Governo, através da Direção-Geral das Artes (DGArtes), da Câmara de Évora e da Fundação Eugénio de Almeida (FEA).

Para consultar o regulamento e aceder ao formulário de candidatura basta consultar este site.