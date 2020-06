Já estamos no Twitter! Segue-nos em @vaisgostardisto, página que vamos utilizar para acompanhar o dia-a-dia do mundo na cultura pop.

Um, dois, três, um crime de cada vez

Foi no final da semana passada, mais concretamente no dia 19 de junho, que chegou à Netflix a terceira temporada de “The Sinner”, que colocou a série no top de conteúdos mais vistos da plataforma. Já tendo ouvido falar (e muito bem) das primeiras duas, e gostando eu de mistérios e séries criminais, decidi dar uma oportunidade e fazer uma maratona, mesmo a tempo de sair a terceira temporada.

À partida, já sabia que se tratava de uma antologia, o que significa que as temporadas contam diferentes histórias e têm protagonistas diferentes, ainda que haja personagens que se mantêm. Mas, afinal, de que é que fala a série?

Temporada 1: A primeira história que nos é apresentada é a de Cora Tannetti, uma mulher e mãe de família com uma vida pacata. Um dia, num passeio com o marido e com o filho, Cora decide assassinar um rapaz, aparentemente desconhecido e sem qualquer motivo. Ao longo dos episódios, percebemos que, criada por fanáticos religiosos, Cora está afetada por traumas do passado, e descobrimos gradualmente a razão que a levou a cometer o crime.

Temporada 2: Um casal é assassinado pelo filho de 11 anos, Julian, e Harry Ambrose, o mesmo detetive responsável pelo crime da primeira temporada, volta à cidade onde cresceu para resolver mais um mistério que parece ser inexplicável. Ao longo da investigação são desvendados detalhes perturbadores acerca do assassinato e Ambrose descobre que Julian não é só mais um miúdo de 11 anos, ao mesmo tempo em que recorda a sua própria infância.

Temporada 3: Os novos episódios começam com um acidente, que não parece levantar suspeitas de crime. Os amigos Nick e Jamie despistam-se e apenas o segundo parece sobreviver. Mas, mais uma vez, Harry Ambrose investiga o caso e percebe que, afinal, há mais detalhes a ter em conta.

Os saltos temporais constantes: O recurso à analepse é uma constante nos episódios de “The Sinner”. A série vive, em grande parte, de flashbacks.

Quarta temporada confirmada: Ainda que a primeira e a segunda tenham saído em 2017 e 2018, respetivamente, e a terceira tenha demorado dois anos a ir para o ar, já foi confirmado que “The Sinner” não fica por aqui, ainda que a data de estreia da quarta temporada não seja conhecida.

Uma curta por dia, não sabes o bem que te fazia

Quando ouvimos falar de filmes premiados, associamos geralmente às longas-metragens que arrecadaram grandes galardões, aos atores que fazem capas de revista, desfilam na passadeira vermelha e eternizaram uma personagem, e a filmes que vemos no cinema e que ficam para a História. No meio de todos estes, há ainda espaço para outros prémios relevantes na indústria e para outros conteúdos que muitas vezes não recebem o reconhecimento que merecem: as curtas-metragens.