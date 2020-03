O restante cartaz, com 'reconfirmações' ou novas confirmações, será anunciado "brevemente".

Os bilhetes comprados para os dias 03 e 04 de abril "são válidos para a nova data".

No sábado, entrou em vigor o decreto-lei que "estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados".

Este decreto-lei abrange "espetáculos de natureza artística, promovidos por entidades públicas ou privadas, não realizados no local, data e hora previamente agendados", e é aplicável "ao reagendamento ou cancelamento de espetáculos não realizados entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e até 90 dias úteis após o término do estado de emergência".

Um espetáculo não realizado, neste prazo, deve ser "preferencialmente, reagendado", tendo os promotores o prazo de um ano para proceder ao reagendamento. Não sendo reagendados, terão os promotores de proceder à devolução do dinheiro dos bilhetes.

O decreto-lei estabelece que "o cancelamento do espetáculo dá lugar à restituição do preço dos bilhetes de ingresso já vendidos, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias úteis após o anúncio do cancelamento".

No caso dos reagendamentos em que é necessário alteração do local dos espetáculos, essa alteração "fica limitada à cidade, área metropolitana ou a um raio de 50 km relativamente à localização inicialmente prevista".

Em caso de cancelamento, e em alternativa à devolução do valor do bilhete, "a pedido do portador do bilhete de ingresso, os agentes culturais podem proceder à substituição do bilhete do espetáculo por outro espetáculo diferente, ajustando-se o preço devido".

Além das medidas com vista a proteger os consumidores, o decreto-lei estabelece também as regras para proteger os promotores de espetáculos.